Özkaya Ailesi'nden ERÜ'ye 30 Milyon Lira Destek - Son Dakika
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Özkaya Ailesi'nden ERÜ'ye 30 Milyon Lira Destek

Özkaya Ailesi\'nden ERÜ\'ye 30 Milyon Lira Destek

Kayserili iş insanı Abidin Özkaya, ERÜ Tıp Fakültesi'ne 30 milyon liralık cihaz ve tadilat desteğinde bulundu.

20.12.2024 17:46
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Kayserili iş insanı Abidin Özkaya, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ihtiyacı olan iki cihaz ve tadilat işlemleri için 30 milyon liralık destekte bulundu.

Anjiyografi ve Ultrasonografi cihazların açılışı için fakülte binasında yapılan törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, hayırsever Özkaya ailesi, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, doktorlar ve hastane çalışanları katıldı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra Abidin Özkaya ile çok sık görüştüklerini, bunun da Özkaya ailesinin hayır işlerinin yoğun olmasından kaynaklandığı söyledi.

Büyükkılıç ise Abidin Özkaya ve ailesinin herhangi bir kamu kurumundan gelen destek taleplerini hiçbir zaman geri çevirmediklerini belirtti.

Rektör Altun da fakültedeki neredeyse her birimde Özkaya ailesinin bir hayrı bulunduğunu ifade etti.

Başhekim Kafadar ise yeni cihazlar ile daha iyi hizmet sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Törene katılanlar konuşmaların ardından Özkaya ailesi tarafından alınan anjiyografi ve ultrasonografi cihazını inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özkaya Ailesi'nden ERÜ'ye 30 Milyon Lira Destek - Son Dakika

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