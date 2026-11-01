Özkaya, fon soruşturmasında kamu görevlileri olmadan yolsuzluk işlenemez dedi

(ANKARA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, fon soruşturmasına ilişkin, "Özellikle bu çapta büyük bir yolsuzluk kamu görevlilerinin suça iştiraki olmaksızın işlenemez" dedi. Özkaya, iş insanlarına ve kamu görevlilerine itirafçı olmaları ve haksız edindikleri mal varlıklarını iade etmeleri çağrısında bulundu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Özkaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"26.09.2026 tarihinde fon dolandırıcılığının örgütlü bir yapı tarafından yapıldığını söylemiştim.

Her gün bu yolsuzluk örgütünün bir kısım yönetici ve üyeleri gözaltına alınıp bir kısmı da tutuklanmaktadır. Hiç kimseye peşinen suçlu veya suçsuzdur demiyorum, ancak bu yolsuzluk Sn. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gittiği yere kadar gitmelidir.

Özellikle bu çapta büyük bir yolsuzluk kamu görevlilerinin suça iştiraki olmaksızın işlenemez. Aç gözlü iş insanları ve bunlarla iş tutan kamu görevlileri; Acilen itirafçı olup pişmanlıkta bulunun ve haksız olarak edindiğiniz tüm mal varlığını Hazineye/SPK'nın bildirdiği hesaba iade etmelidir.

Bu suç soruşturmasından ünvan ve sıfatı ne olursa olsun kimsenin kurtulma imkan ve ihtimali yok. Her şey elektronik olarak kayıt altında, bugün olmazsa yarın mutlaka çıkacak ve son pişmanlık kimseye fayda vermeyecek. Yatırımcıların riske giren paraları ne kadar hızlı iade edilirse toplumsal huzur ve sermaye piyasasına güven daha kolay sağlanır.

Özellikle SPK'nın son dönemlerde halka açılmasına izin verdiği şirketlerden; mali tablolarını fiktif olarak şişiren şirket sahiplerinden, eğer haksız olarak elde ettiği gelirler varsa incelenip bunlar da sisteme geri kazandırılmalıdır.

Herkes bilmelidir ki, sermaye piyasasının esası güven, şeffaflık ve dürüstlüktür. Buna aykırı davrananlar da sonuçlarına katlanır, haksız olarak elde ettikleri geri alınır..."