Özkaya: Hakiki Adalet İçin Vicdan Gerekiyor

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "Hakikati aramayan bilginin, vicdanla buluşmayan hukukun ve insan onurunu merkeze almayan adalet anlayışının kalıcı bir güven inşa etmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Özkaya, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Üniversitelerin yalnızca meslek sahibi bireyler yetiştiren kurumlar olmadığını, bu kurumların aynı zamanda düşünen, sorgulayan, araştıran ve topluma yön veren insanların yetiştiği ilim ve irfan merkezleri olduğunu belirten Özkaya, bir ülkenin geleceğinin, yetiştirdiği insanın niteliğiyle şekillendiğini, güçlü eğitim kurumlarının, nitelikli bilim insanlarının ve özgür düşünce ortamlarının medeniyetlerin yükselişinde belirleyici olduğunu kaydetti.

Gençlerin yalnızca bir fakülteden mezun olmadıklarını, aynı zamanda adaletin tecellisine katkı sunacak onurlu bir mesleğin ilk adımını attıklarını aktaran Özkaya, şunları ifade etti:

"Hukuk eğitimi birçok alandan farklı olarak yalnızca bilgi edinmeyi değil güçlü bir muhakeme yeteneği geliştirmeyi gerekli kılar. Sizler yarının hukukçuları olarak toplumun devlete olan güvenini daha da güçlendirecek, hukuka duyulan saygıyı pekiştirecek, adaletin tesisini sağlayacak kişilersiniz. Mesleğin icrasında sürekli kendinizi geliştirmenin, hukuka bağlılığın ve sorumluluk bilinciyle hareket etmenin gerekliliğini bir an bile aklınızdan çıkarmayın. Görevinizin yalnızca davaları sonuçlandırmak olmadığını, toplumsal barışın, huzurun ve güvenin teminatı olduğunu da unutmayın."

"Kolay olanı değil, doğru olanı tercih etme cesareti gösterin"

Özkaya, adalet terazisini doğru tutabilmek için yalnızca kanun bilgisinin yeterli olmadığını, vicdan hassasiyeti ile ahlaki müktesebatın da hukuk mesleğinin ayrılmaz unsurları olduğunu belirterek, "Hakikati aramayan bilginin, vicdanla buluşmayan hukukun ve insan onurunu merkeze almayan adalet anlayışının kalıcı bir güven inşa etmesi mümkün değildir. İnanıyorum ki sizler bilgiyle vicdanı, özgür düşünceyle sorumluluk duygusunu bir arada taşıyan hukukçular olarak ülkemizin hukuk sistemine önemli katkılar sunacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

"Hangi mesleği seçerseniz seçin yalnızca kendiniz için değil, aileniz, toplumunuz ve ülkeniz için de değer üretmeye çalışın" ifadesini kullanan Özkaya, şunları kaydetti:

"Daima adalet ve vicdan dolu kalpleriniz olsun. Dürüst olun, adaletli olun, iyiliğin ve erdemin sembolü olmaya çalışın. Emekle kazanmanın, alın terinin ve helal lokmanın değerini hiçbir zaman küçümsemeyin. Hayat size zaman zaman kolay olanla doğru olan arasında bir tercih sunacaktır. Her daim kolay olanı değil, doğru olanı tercih etme cesareti gösterin. Bilgiden ve bilimden daima en üst düzeyde yararlanma gayreti içinde olun. İnsanı gerçekten değerli kılan dürüstlüğü, çalışkanlığı, adalet duygusu ve insan onuruna duyduğu saygıdır. Hayatınız boyunca gösterişten, haksızlıktan ve kolay yoldan kazanma arzusundan uzak durun."

Özkaya, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.