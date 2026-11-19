(TBMM) - YENİ Partili Ümit Özlale, Dışişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye'nin dış politikasındaki ekonomik strateji eksikliğine dikkati çekti. Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikalarının Türk imalat sanayisi açısından ciddi riskler taşıdığını belirten Özlale, "Dışişleri Bakanlığı'nın sunumunu güvenlik stratejisi üzerine kurdunuz. Ancak Türkiye'nin bir de ekonomik güvenliği var. Sizden üç ay içerisinde bir ekonomik güvenlik programı talep ediyoruz" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türkiye'nin değişen küresel ekonomik düzene karşı hazırlıksız kalma riskini gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı'nın sunumunda Çin, Hindistan ve Rusya'ya yeterince yer verilmemesini eleştiren Özlale, enerji jeopolitiğinden Orta Koridor'a, Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikalarından kritik minerallere kadar Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını ilgilendiren başlıklarda somut bir strateji ortaya konulmasını istedi.

Özlale'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"SİZDEN ENERJİ JEOPOLİTİĞİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER DUYMAYI BEKLERDİK"

"Bu yıl daha yorgun ve kapsamı daha dar bir sunum yaptınız. Örneğin, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan Çin, Hindistan ve Rusya'dan Çin sunumunuzda yalnızca bir kez geçiyordu. Hindistan ve Rusya'ya ise neredeyse hiç değinilmedi. Dolayısıyla önümüzdeki dönem yeni bir dönem olacaksa Dışişleri Bakanlığımızın Çin, Hindistan ve Rusya politikalarını öğrenmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak, çok zor bir dönemde bakanlık yapıyorsunuz. Aynısını Ticaret Bakanımıza da söyledim. Neden? Çünkü ticaret politikaları belirsizlik endeksine baktığımızda oldukça yüksek seviyeler görüyoruz.

Ben bu dönemi hep şöyle değerlendiriyorum. 1800'lerin sonunda küreselleşme ve Sanayi Devrimi'yle birlikte dünya iki büyük savaş ve bu savaşların arasında Büyük Buhran'ı yaşadı. 1978'le birlikte yeni bir küreselleşme dönemi, ardından yeni bir sanayi devrimi ve o kadar büyük olmasa da ciddi bir iktisadi kriz yaşadık. Bildiğiniz gibi 1939'da da İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Şimdi yine benzer bir gerginlik ortamındayız. Böyle bir dönemde çok zor bir bakanlığın başındasınız. Belirsizlik endeksine baktığımızda da bunu görüyoruz. Jeopolitik risk göstergeleri, birbirleriyle ihtilaf yaşayan ülke sayısı ve jeopolitik risk endeksi oldukça yüksek seviyelerde. Dolayısıyla nazik bir dönemden geçiyoruz. Peki, bu dönemi daha da önemli hale getirecek gelişmeler neler? Öncelikle sizden enerji jeopolitiği konusunda değerlendirmeler duymayı beklerdik. Hala da bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin 2024'ten 2030'a kadar enerji ihtiyacının iki üç kat artması öngörülüyor. Özellikle Hürmüz'deki krize ve tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlara baktığımızda enerji jeopolitiğinin giderek daha önemli hale geleceğini görüyoruz. Hürmüz'deki toparlanma da oldukça sınırlı. Bunun ekonomimize etkilerini yaşıyoruz. Bu konuda hem sizden hem de Ticaret Bakanlığı'mızdan daha detaylı bir bilgilendirme bekliyoruz.

Şimdi Orta Koridor'dan bahsetmek istiyorum. Orta Koridor'u değerlendirirken küresel tedarik zincirlerinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Malakka Boğazı'nı da dikkate almak gerekiyor. Malakka ve Hürmüz konusunda, belki soru-cevap bölümünde, buradaki gelişmeleri ve Türkiye'nin özellikle Asya kaynaklı küresel tedarik zincirlerinde nasıl bir rol üstleneceğini anlatabilirsiniz. Orta Koridor'un Türkiye açısından çok önemli fırsatlar barındırdığını düşünüyorum. Ancak bu fırsatların yanında riskler de var. Fırsat nedir? Çin'i ve dünyanın en büyük küresel değer zincirini Avrupa'ya bağlayacak, bizim coğrafyamızdan geçecek bir koridordan bahsediyoruz. Peki, risk nedir? Çin'le rekabete henüz hazır olmadığımız bir ortamda Çin mallarının Avrupa pazarına bu kadar rahat ulaşması, bizim imalat sanayimiz açısından önemli bir risk oluşturuyor. Dolayısıyla Orta Koridor'un ekonomik coğrafyası konusunda Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından koordineli bir çalışma bekliyoruz.

"İSRAİL'İN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİNİN AZERBAYCAN OLMASI..."

Bu koridorun en önemli potansiyellerinden biri taşıma sürelerinin önce yarıya, 2040'a gelindiğinde ise üçte bire kadar düşebilecek olması. Dolayısıyla orta ve uzun vadeli bir dış politika ve uluslararası ticaret politikası izleyebilirsek burada gerçekten çok ciddi bir yatırım potansiyeli var. Elbette bunun darboğazlarına ve kritik bağlantı noktalarına da bakmamız gerekiyor. Bunlardan biri Güney Kafkasya'daki bağlantı seçenekleri. Haritaya Kars üzerinden baktığımızda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun Türkiye'yi Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a ve Hazar'a bağladığını görüyoruz. Haritadaki kesik çizgiler ise Ermenistan üzerinden açılabilecek yeni bağlantıları gösteriyor. İş dünyasıyla görüştüğümüzde, Ermenistan'la sınır ticaretinin gelişmesinin ve Türkiye'nin bu coğrafyada hem ekonomik hem de siyasi olarak daha etkili hale gelmesinin son derece önemli olduğunu ifade ediyorlar.

Burada size sormak istediğim şu: Ermenistan üzerinden açılabilecek bağlantılarda Türkiye'nin önceliği hangi hat olacaktır? Bu, ticaretimiz ve jeopolitik konumumuz açısından önemli bir mesele. Sınır ticaretini geliştirmek için sınır geçişleri ve gümrük işlemleri konusunda Bakanlığınız hangi somut adımları öneriyor veya atmayı planlıyor? Zengezur bağlantısı da önemli bir başka konu. Burada hem ekonomik kazanımlar hem de riskler söz konusu. Azerbaycan'ın ana karasıyla Nahçıvan arasında Ermenistan üzerinden kurulacak bağlantı bizim açımızdan önem taşıyor. Bu nedenle Azerbaycan'la ilişkilerimiz ve Azerbaycan'ın Ermenistan'la ilişkileri de ticaret potansiyelimiz açısından son derece önemli. Özellikle Azerbaycan'la ilişkilerimizde basına da yansıyan gerilim, gerginlik ve soğukluk bizim için dikkate alınması gereken gelişmeler. Bunu söylerken bir başka hususu da not etmek gerekiyor. Şu anda 21'inci yüzyılın en büyük soykırımlarından birini, en büyük katliamlarından birini gerçekleştiren İsrail'in bu bölgedeki en büyük destekçisinin Azerbaycan olması ve bizim Azerbaycan'a bu konuda herhangi bir yaptırım uygulayamamamız, sözümüzü geçiremememiz Türk dış politikası açısından bir zayıflık olarak değerlendirilmelidir.

Şu ana kadar söylediklerimi toparlayacak olursam Türkiye'nin coğrafi avantajını ekonomik kazanıma dönüştürmesi için sizden dört alanda daha yoğun bir çalışma bekliyoruz. Birincisi enerji diplomasisi. İkincisi Orta Koridor. Üçüncüsü birazdan değineceğim Avrupa Birliği'yle ekonomik ilişkiler. Dördüncüsü ise Türkiye'deki yatırım ortamını hukukun üstünlüğüyle birlikte ele alacak bir yatırım diplomasisi.

"BİZİM AB POLİTİKAMIZ NEDİR?"

Sayın Bakan, Dışişleri Bakanlığı'nın sunumunu ağırlıklı olarak güvenlik stratejisi üzerine kurdunuz. Ancak Türkiye'nin bir de ekonomik güvenliği var. Ben dış politikanın, ülkeyi zenginleştirdiği ölçüde değerinin katlanacağına inananlardanım. Sunumunuzda bahsettiğiniz 'Made in EU' meselesine de soru-cevap bölümünde biraz daha açıklık getirmenizi rica ediyorum. Çünkü Avrupa yeni bir sanayi politikası paradigmasına geçiyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye açısından önemini rakamlarla ortaya koyalım. İhracatımızın yüzde 43'ü Avrupa Birliği'ne yapılıyor. Karşılıklı mal ticaretimiz 217,6 milyar euro seviyesinde. Doğrudan yabancı yatırımların hala üçte ikisi Avrupa Birliği'nden geliyor. Avrupa Birliği yeni bir paradigmaya geçerken bizim AB politikamız nedir? Avrupa Birliği'ne yaklaşımımız nasıl şekilleniyor? Çin'den neredeyse hiç bahsetmediniz. Avrupa Birliği'ne ise bir miktar değindiniz. Ancak Avrupa'nın yeni sanayi politikasına karşı Türkiye'nin hangi önlemleri alacağını da sizden öğrenmek istiyoruz. Elbette Avrupa Birliği demek, hukuk devleti olma koşulunu da beraberinde getiriyor. Maalesef bu konuda iyi durumda değiliz. Hepimiz bunu görüyoruz. Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ne baktığımızda 143 ülke arasında 117'nci sıradayız. Hükümet yetkililerinin denetlenmesi konusunda ise 143 ülke arasında 136'ncı sıradayız. Peki, bu neden önemli Sayın Bakan? Çünkü doğrudan yabancı yatırımlarımızın üçte ikisi Avrupa Birliği'nden geliyor. Avrupa Birliği ise hukukun üstünlüğünü ve bu alandaki kriterleri dikkate alan bir birlik. Dolayısıyla biz hukukun üstünlüğünü yalnızca daha adil ve daha özgür bir ülkede yaşamak için istemiyoruz. Bunun aynı zamanda çok önemli ekonomik kazanımları olduğu için de istiyoruz."