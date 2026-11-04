Özlale, TARFİN\'deki 407 milyon TL\'lik anapara sorununda çiftçi paralarını sordu

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TARFİN Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun üç ihracında yaşanan 407 milyon TL'lik anapara ödeme sorununa ilişkin açıklama yaptı. Çiftçilerden tahsil edilen paraların hangi hesaplarda tutulduğunun açıklanmasını isteyen Özlale, kredi kartıyla yapılan tahsilatların doğrudan TARFİN'in hesaplarına aktarıldığı iddialarını gündeme getirerek Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'ne çağrıda bulundu.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin sosyal medya hesabından yaptığı "TARFİN Skandalı: Çiftçi Borcunu Ödüyor. Peki Yatırımcı Neden Parasını Alamıyor" başlıklı yazılı açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde aracında ölü bulunan Ali Emre Ballı'nın sahibi olduğu TARFİN meselesinin merkezindeki soru bu. Açıklanması gereken yalnızca bir şirketin ödeme güçlüğü değil; çiftçiden tahsil edilen paranın, yatırımcıya ödeme yapılacağı güne kadar nerede tutulduğu, nasıl değerlendirildiği ve kim tarafından korunduğu.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR

Önce sistemin nasıl çalıştığını anlatalım: TARFİN, çiftçilerin gübre, yem ve tohum gibi ihtiyaçlarını vadeli olarak karşılamalarını sağlıyor. Karşılığında çiftçilerden senet alıyor. Bu senetlerden doğan alacaklar bir fona devrediliyor, fon da bunlara dayalı menkul kıymet çıkararak yatırımcılardan finansman sağlıyor. Çiftçi senedini ödediğinde, tahsil edilen paranın yatırımcıya yapılacak ödemeyi karşılaması bekleniyor. Bu yapıyı kuran Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi, yani TMKŞ. Ortakları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul, kamu ve özel bankalarla finans sektörü birlikleri bulunuyor. Temel işlevi, gelecekte tahsil edilecek alacakları kurduğu fonlar aracılığıyla bugünden finansmana dönüştürmek. Bu ortaklık yapısı Hazine garantisi anlamına gelmiyor ancak tahsilatların korunması ve yatırımcı haklarının gözetilmesi konusunda ciddi bir kurumsal sorumluluk doğuruyor.

"407 MİLYON TL'LİK ANAPARA ÖDEME SORUNU"

İşte fon skandalı burayı da sardı. TMKŞ'nin kurduğu TARFİN Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun üç ihracında, 26-27 Ekim 2026 tarihlerinde anapara ve kupon ödemeleri yapılamadı. Yaklaşık 74,94 milyon TL'lik kuponlar 28 Ekim'de ödendi. Ancak bu üç ihracın 407 milyon TL'lik anaparası için ödeme sorunu ortaya çıktı. KAP açıklamalarında gerekçe, TARFİN'in hizmet sağlayıcı ve garantörlük yükümlülüklerini yerine getirmemesi olarak gösterildi. Bu açıklama soruyu kapatmıyor, aksine büyütüyor: Fona devredilmiş senetlerin ne kadarı tahsil edildi? Tahsil edilen para hangi hesaplarda? Çünkü burada söz konusu olan araç, yalnızca şirketin genel ödeme gücüne dayanan bir tahvil değil. Adı üzerinde, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet: VDMK.

"KREDİ KARTLARIYLA YAPILAN TAHSİLATLAR TARFİN'İN HESAPLARINA MI AKTARILDI"

Arkasında çiftçilerin senetlerinden oluşan belirli bir alacak havuzu var. Bu yapı, yatırımcıya yapılacak ödemenin kaynağını somutlaştırmak ve alacakları ayrı bir fon bünyesinde tutmak için kuruluyor. Senet tahsil edildikten sonra da korumanın devam etmesi gerekiyor. Alacağın yerini alan nakit, ödeme gününe kadar güvenle muhafaza edilmeli. Burada çok önemli bir tahsilat meselesi var. Elde ettiğimiz bilgiler, tahsilat sisteminde ciddi biçimde sorgulanması gereken bir uygulama bulunduğuna işaret ediyor. Çiftçilerin havale yoluyla yaptıkları ödemelerin TMKŞ tarafındaki tahsilat hesabına, kredi kartıyla yaptıkları ödemelerin ise doğrudan TARFİN'in kendi hesabına yönlendirildiğine ilişkin güçlü iddialar var.

"TMKŞ TAHSİLATLARIN TAMAMINI İZLEYEBİLİYOR MUYDU"

TMKŞ'ye soruyoruz: Bu iddialar doğru mu? Çiftçilerin kredi kartıyla yaptığı ödemeler gerçekten TARFİN'in hesaplarına mı aktarılıyordu? Havale ve kredi kartı dışında başka tahsilat yöntemleri de kullanıldı mı? Kullanıldıysa bu tahsilatlar hangi hesaplarda toplandı? Eğer kredi kartıyla yapılan tahsilatlar TARFİN'in hesaplarına giriyorsa, bu paralar fon hesabına ne zaman aktarılıyordu? Şirketin kendi nakdiyle karışmasını önleyen mekanizma neydi? Banka ve POS kayıtlarıyla fon kayıtları düzenli olarak karşılaştırılıyor muydu? Daha da önemlisi, TMKŞ, yatırımcıya ait olması gereken tahsilatların tamamını anlık olarak izleyebiliyor muydu? Yoksa yatırımcının parasının bir bölümü, hizmet sağlayıcı şirketin kontrolünde mi kalıyordu? Bunlar hesap hareketleriyle kolaylıkla açıklığa kavuşturulabilecek sorular. TMKŞ'nin tahsilat kanallarını, hesap sahiplerini ve fonlara yapılan aktarımları kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Bir başka kritik mesele de yönetimdeki görev örtüşmesi."