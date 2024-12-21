Özlem Gürses\'e Ev Hapsi ve Yurt Dışı Yasağı

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(İSTANBUL) Youtube kanalındaki bir ifadesi nedeniyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

"TV OZ" isimli Youtube kanalında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri anlatırken kullandığı bir ifade nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Özlem Gürses dün akşam Ankara'da gözaltına alınmıştı. Sabaha karşı İstanbul'a, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen Gürses, öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren Gürses, "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla TCK'nın 301/2 maddesinden tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı'ndan alınan izinle hakkında 301/2'den işlem yapıldığı belirtilen Özlem Gürses hakkında Nöbetçi Mahkeme ev hapsi kararı verdi. Ayrıca yurdışına çıkış yasağı konuldu.