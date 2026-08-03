Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen: Görevime CHP'den seçilmiş bir belediye başkanı olarak devam edeceğim - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen: Görevime CHP'den seçilmiş bir belediye başkanı olarak devam edeceğim

Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen: Görevime CHP\'den seçilmiş bir belediye başkanı olarak devam edeceğim
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, parti değiştireceği yönündeki iddialara yanıt vererek görevine CHP'nin adayı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğini açıkladı.

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, "Görevime CHP'nin adayı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğim" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, parti değiştireceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Özmen, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Son dönemde şahsımla ilgili parti değiştireceğime yönelik çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bugüne kadar bu iddialara cevap vermeyi, kamu görevlisi olmanın getirdiği hassasiyetle, çok uygun görmedim. Ancak geldiğimiz noktada bir açıklama ihtiyacı duydum. Meslek hayatım boyunca kamu ve özel sektörde farklı görev ve sorumluluklar üstlendim. Bu görev ve sorumlulukların gereğini yerine getirirken devlet terbiyesiyle hareket ettim.

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı görevine gelirken de temel motivasyonum makam değil, kamu hizmetiydi. Mazbatamı aldığım gün parti rozetimi çıkardım. Çünkü belediye başkanlığı görevini, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm Eyüpsultanlılara eşit hizmet etme sorumluluğu olarak görüyorum. Geride bıraktığımız süreçte de hiçbir ayrım yapmadan, adalet ve hakkaniyet anlayışıyla çalışmaya gayret ettik.

Bana oy verenlerin bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olduğum için destek verdi; bir kısmı ise siyasi görüşü ne olursa olsun şahsıma ve ortaya koyduğumuz anlayışa güven duyduğu için tercih yaptı. Ben bu güvenin tamamına karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Dolayısıyla, görevime Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğim. Bundan sonra da bütün mesaimi Eyüpsultan'a hizmet etmeye ayıracak; enerjimi hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına, ilçemizin geleceğine ve çocuklarımızın yarınlarına harcamayı sürdüreceğim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen: Görevime CHP'den seçilmiş bir belediye başkanı olarak devam edeceğim - Son Dakika

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