(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları kadınlar makaralı yay branşında Öznur Cüre Girdi finalde, rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.
Milli Para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay finalinde İran'dan Fatemeh Hemmati'yi 144-141 yenerek altın madalyayı aldı.
Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye ikinci altın ve toplamda sekizinci madalyayı getirdi. Tokyo Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli para sporcu ikinci Paralimpik Oyunu'nda altın madalyayı elde etti.
Son Dakika › Güncel › Öznur Cüre Girdi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?