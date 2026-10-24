Ozon, Omsk'taki lojistik merkezinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktığını bildirdi - Son Dakika
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Ozon, Omsk'taki lojistik merkezinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktığını bildirdi

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Ozon, Omsk'taki lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendiğini ve yangın çıktığını açıkladı. Çalışanlar tahliye edildi, ilk belirlemelere göre yaralanan yok; ürünler satışa kapatıldı ve karşılanamayacak siparişler iptal edilecek.

Rusya'nın önde gelen e-ticaret şirketlerinden Ozon, Omsk şehrindeki lojistik merkezine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini ve tesiste yangın çıktığını bildirdi.

Ozon'dan yapılan açıklamada, saldırının ardından lojistik merkezindeki tüm çalışanların tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı belirtildi.

Tesiste çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, merkezdeki ürünlerin internet sitesinde satışa kapatıldığı ve diğer tesislerden karşılanamayacak siparişlerin iptal edileceği bilgisi verildi.

Omsk Bölgesi Valisi Vitaliy Hotsenko, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'ların şehrin kuzeyindeki sanayi bölgesine ulaştığını ve Rus hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellemek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etmişti.

Ukrayna sınırına yaklaşık 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Omsk'ta, Rus enerji şirketi Gazprom Neft'e ait Omsk Petrol Rafinerisi de bulunuyor.

Kaynak: AA
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