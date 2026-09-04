Öztrak: Sivas Kongresi Cumhuriyet'in temel beyannamesidir - Son Dakika
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Öztrak: Sivas Kongresi Cumhuriyet'in temel beyannamesidir

Öztrak: Sivas Kongresi Cumhuriyet\'in temel beyannamesidir
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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Sivas Kongresi'nin 107. yılında yaptığı açıklamada, kongre kararlarının Cumhuriyet'in kurucu beyannamesi olduğunu vurgulayarak, bugün milletin birleşmeye ve tam bağımsızlıkçı anlayışa ihtiyacı olduğunu söyledi.

(SİVAS) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak,  "Sivas Kongresi kararları, Cumhuriyetimizin kurucu nitelikteki temel beyannamesidir. Nasıl ki 107 yıl önce farklı görüşlerden yurtseverler, bütün ayrılıklarını bir kenara bırakarak vatanın bağımsızlığı ülküsünde Sivas'ta ortak bir irade ortaya koymuşlarsa, bugün de milletçe ayrışmaya değil birleşmeye, odaklanmaya ihtiyacımız vardır" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkanvekili Serkan Sarı ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'dan oluşan CHP heyeti, Sivas Kongresi'nin 107'inci yıldönümü dolayısıyla Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törene katıldı.

CHP Grup Başkanı Öztrak, burada yaptığı konuşmada, "Bugün, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkmış, yokluklar içindeki ulusumuz, bundan 107 yıl önce, yüzyılda bir dünyaya gelebilen bir dehanın, büyük bir liderin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ayağa kalktı. Sivas'ta, emperyalizmin prangalarının kırıldığı, mazlum milletlere umut olan mukaddes bir mücadelenin yol haritası çizildi" dedi.

Milli mücadelenin Sivas'ta tek bir çatı altında birleştiğini belirten Öztrak, "İşte tam da bu nedenle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sivas Kongresi için 'Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ilk büyük kongresidir' demiştir. Sivas'ta billurlaşan bu ruh, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle, bu toprakların asla 'cansız bir vatan', bu aziz milletin ise katiyetle 'kansız bir millet' olmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI TAM BAĞIMSIZLIKÇI ANLAYIŞTIR"

Sivas Kongresi'nin 8 gün süren çetin görüşmeler ve yapılan tartışmalarla bir dizi sınamalara sahne olduğunu vurgulayan Öztrak, şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi kararları, Cumhuriyetimizin kurucu nitelikteki temel beyannamesidir. Sivas Kongresi Kurtuluş Mücadelemizi fikirden fiile geçiren tarihi eşiktir. Küresel ve bölgesel düzeyde jeopolitik fay hatlarının sarsıldığı, belirsizliklerin arttığı, eskinin öldüğü, yeninin doğum sancılarının en ağır şekilde hissedildiği, güçlünün haklıyı ezmeye çalıştığı günümüz dünyasında; Sivas Kongresi'ndeki o yüksek şuur bugün de bizlere net bir yol haritası sunmaktadır. Sivas Kongresi'nin bize bıraktığı miras, değişen dünya şartlarında nasıl ayakta kalabileceğimizin pusulasıdır. Koşullar ne kadar ağır olursa olsun umutsuzluğa kapılma. Milletin iradesinden başka hiçbir güce dayanma. Hiçbir manda ve himayeyi kabul etme. Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını her türlü hesabın üzerinde tut.

Bağımsızlık, üreten bir ekonomiye, güçlü ve dayanıklı kurumlara, bilimde ve teknolojide yetkinliğe, enerji ve gıda güvenliğine, nitelikli insan gücüne, hasılı kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülkeye sahip olmaktır. Milli iradeyi egemen kılmak ise devleti liyakatle yönetmek, hukukun üstünlüğünü tesis etmek, demokrasiyi güçlendirmek ve milletin hiçbir ferdini geride bırakmamaktır. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı yeni bağımlılıklar yaratacak arayışlar değil, aklı ve bilimi rehber edinen, üretimi ve toplumsal adaleti esas alan, dış politikada barışı, diplomasiyi ve milli menfaatleri birlikte gözeten tam bağımsızlıkçı bir anlayıştır.

"SİVAS'TA YÜKSELEN SES TÜRKİYE'YE YOL GÖSTERMEKTEDİR"

Nasıl ki 107 yıl önce farklı görüşlerden yurtseverler, bütün ayrılıklarını bir kenara bırakarak vatanın bağımsızlığı ülküsünde Sivas'ta ortak bir irade ortaya koymuşlarsa, bugün de milletçe ayrışmaya değil birleşmeye, kutuplaşmaya değil ortak akla, teslimiyete değil özgüvene, kişisel çıkarlara değil milletin ve memleketin geleceğine odaklanmaya ihtiyacımız vardır. Dün Sivas'ta yükselen ses, bugün de Türkiye'ye yol göstermektedir: 'Milletin kaderini yine milletin azim ve kararı belirleyecektir.'

Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Sivas'ta ete kemiğe bürünen tam bağımsızlık iradesine sonsuza kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha vurguluyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öztrak: Sivas Kongresi Cumhuriyet'in temel beyannamesidir - Son Dakika

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