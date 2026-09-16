Öztrak\'tan BIST\'teki yüzde 8\'lik kayba \'ivedi adım\' çağrısı

Öztrak'tan BIST'teki yüzde 8'lik kayba 'ivedi adım' çağrısıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, BIST 100 endeksinin bugün yaklaşık yüzde 5, son 5 günde yüzde 8'e yakın değer kaybetmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, SPK ve BDDK'yı dikkatli olmaya çağırdı. Öztrak, gerekli adımların ivedilikle ve koordine şekilde atılarak vatandaşın soyulmasının önlenmesi gerektiğini belirtti.
(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 5 civarında değer kaybetmesine ilişkin, "Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB ile SPK, BDDK gibi düzenleyici denetleyici kurumlar süreci dikkatle izlemeli, gerekli adımları ivedilikle ve koordine şekilde atmalı, vatandaşın soyulmasını önlemelidir" açıklamasını yaptı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 13 bin 200 puan seviyesine geriledi. Endeksteki son beş günlük kayıp ise yüzde 8'e yaklaştı.
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, borsadaki düşüşe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Borsada bugün hisseler devre kesti. Son 5 günde borsadaki değer kaybı yüzde 8'e dayandı. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB ile SPK, BDDK gibi düzenleyici denetleyici kurumlar süreci dikkatle izlemeli, gerekli adımları ivedilikle ve koordine şekilde atmalı, vatandaşın soyulmasını önlemelidir."
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