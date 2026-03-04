Öztürkmen'den İran füzesi uyarısı - Son Dakika
Öztürkmen'den İran füzesi uyarısı

04.03.2026 18:36
CHP'li Öztürkmen, İran'dan gelen füze ile ilgili ABD'nin sahte bayrak operasyonlarına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İran'dan ateşlendiği ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilince vurulduğu açıklanan füzeye ilişkin, "ABD'nin sahte bayrak operasyonlarına dikkat" uyarısında bulunarak "Füzenin hedefinin neresi olduğu netleşmeden, gerçekler ortaya çıkmadan, İran'dan gerekli açıklamalar gelmeden hüküm vermek yanlışa düşürür. Daha ötesi kanlı savaş çetesinin ekmeğine yağ sürer. Dikkat, ABD ve İsrail'in olası sahte bayrak operasyonlarının hedefi olmayalım" ifadelerini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İran'dan ateşlendiği ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilince vurulduğu açıklanan füzeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Öztürkmen, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik kirli savaşının bölgede büyük provokasyonlara da sahne olacağı muhakkak. Amerikan emperyalizmi puslu havalarda kurduğu kumpaslar ve sahte bayrak operasyonlarıyla meşhurdur. Tarihte sayısız örneği mevcuttur. Türkiye'yi İran karşıtı kirli cepheye çekmek ve Türk kamuoyunda İran'a karşı öfke yaratmak için yapmayacakları hainlik yoktur" ifadelerini kullandı.

"İran'ın attığı füzenin NATO tarafından etkisiz hale getirilmesi Türkiye'nin 'resmen' dahil olmadığı anlamına geliyor"

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlendiği öne sürülen füzeyle ilgili "Türk hava sahasına yönelen" ifadelerinin kullanıldığını belirten Öztürkmen, "Türkiye'de bir yerin hedef alınıp alınmadığı söylenmedi" dedi. Öztürkmen, füzenin Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiğinin tespit edilmesi üzerine NATO unsurları tarafından vurulduğunun duyurulduğunu aktararak, "Vurulan füze parçalarının Hatay Dörtyol'a düştüğü bildirildi. Öte yandan füzenin Türkiye tarafından değil, doğrudan NATO savunması tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu da Türkiye'nin 'resmen' dahil olmadığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Füzenin hedefinin de şimdilik belirlenemediğini belirten Öztürkmen, "Üstelik füze Hatay hava sınırında değil, Suriye Kamışlı üzerinde vuruldu. Güney Kıbrıs'taki İngiliz üsleri, Doğu Akdeniz'deki Amerikan kuvvetleri ya da Girit Adası'nın hedef alınmış olması ihtimaller arasında. Diğer yandan İran, füze olayıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil. İşin özeti, olayda belirsizlik hakim" diye kaydetti. Öztürkmen, NATO'nun "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz" açıklamasına da değinerek, "Bu ne hız. Üstelik MSB'nin açıklamasında 'İran'ın Türkiye'yi hedef aldığı' söylenmedi" ifadelerini kullandı.

"NATO'nun kurumsal kışkırtmasıyla eşzamanlı olarak sosyal medyada ve Türk basınında 'İran Türkiye'ye saldırdı', 'İran İncirlik'i vuracaktı', 'İran Ceyhan petrol hattına füze yolladı' başlıkları atılmaya başlandı" diyen Öztürkmen, şu ifadelere yer verdi:"

"İktidarı ve Türk kamuoyunu uyarıyorum. Füzenin hedefinin neresi olduğu netleşmeden, gerçekler ortaya çıkmadan, İran'dan gerekli açıklamalar gelmeden hüküm vermek yanlışa düşürür. Daha ötesi kanlı savaş çetesinin ekmeğine yağ sürer. Dikkat, ABD ve İsrail'in olası sahte bayrak operasyonlarının hedefi olmayalım."

