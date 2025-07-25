Ozzy Osbourne Anısına Lokma Dağıtıldı

Sağlık sorunları nedeniyle 22 Temmuz'da vefat eden rock müzik tarihinin önemli isimlerinden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne anısına Başkent'te lokma dağıtıldı.

Heavy metalin öncüsü kabul edilen Black Sabbath grubunun kurucularından Osbourne için Ankara'nın tarihi Hacı Bayram Camisi önünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Cami önünde kurulan tezgahlarda pişirilen lokmalar, çevredeki vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi. Lokma sırasına giren bazı vatandaşlar, etkinliğin sebebini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimi vatandaşlar Osbourne'un adını ilk kez duyduğunu söylerken bazıları ise sanatçının şarkılarını severek dinlediklerini ifade etti.

Etkinlik alanına Ozzy Osbourne'un fotoğraflarının ve anısına hazırlanan pankartların asıldığı görüldü.

" Türkiye'de de anılmasını istediler"

Lokmaları vatandaşlara dağıtan esnaf, Osbourne'un hayranları olduğunu söyleyen bazı kişilerin kendisine ulaştığını ve onun adına hayır lokması döktürmek istediklerini belirtti.

Lokmaları dağıtan esnaf, geçen hafta kendisine ulaşıldığını, arayan kişilerin Ozzy Osbourne'un vefatının ardından Türkiye'de de anılmasını istediklerini belirttiklerini ve lokma dökülmesi için sipariş verdiklerini söyledi.

Kendisini arayan kişilerin ücreti göndermesinin ardından lokma hazırlıklarını tamamladığını belirten esnaf, dağıtıma bugün öğleden sonra Hacı Bayram Camisi'nde başladığını kaydetti.

Rock müzik tarihine damga vuran Black Sabbath grubunun kurucu vokalisti Ozzy Osbourne, sağlık sorunları nedeniyle 22 Temmuz'da 76 yaşında hayatını kaybederek dünya genelindeki hayranlarını yasa boğmuştu.