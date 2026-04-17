PAB Genel Kurulu'nda Acil Durum Talepleri

Parlamentolar Arası Birliğin (PAB) 152. Genel Kurulu gündemine acil bir maddenin dahil edilmesine yönelik talepler görüşüldü.

PAB Başkanı Tulia Ackson'ın moderatörlüğünü üstlendiği oturum, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başladı.

Saygı duruşuna Ackson, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve birçok ülkeden parlamenterler katıldı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve etkilenen herkesin acısını paylaştıklarını belirten Ackson, yaşanan olaylar karşısındaki üzüntüsünü ifade etti.

Ackson'ın açıklamalarının ardından Genel Kurul gündemine alınması talep edilen 3 acil durum maddesinin sunulmasına geçildi.

İlk olarak Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, "İran İslam Cumhuriyeti'nin Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve Ürdün'e yönelik saldırılarının kınanması" talebinde bulundu.

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Almusalam, Orta Doğu'daki duruma ilişkin olarak, "Gıda güvenliğine, yakıt tedariğine etkileri olduğunu görüyoruz. Hepsinin üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu görüyoruz bu durumun. Bölgedeki ekinlerimiz de gübrelere ulaşamadığımız için Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için tehdit altında. Bu nedenle bu gündem maddesinin dikkate alınmasını istiyoruz." dedi.

"Silahlı çatışmalar hızlanıyor ve bunun sonuçları da katlanılamaz seviyelere ulaştı"

Katar, Avustralya, Türkiye, Fransa, Brezilya, Zambiya, Polonya, Portekiz ve İtalya'nın yanı sıra Arap Grubu, Latin Amerika ve Karayip Grubu ile Afrika Grubu da talepte bulundu.

Bu talepte, "Orta Doğu ve diğer bölgelerde ateşkeslerin korunması ve barış inşasının desteklenmesi için parlamentolar arası eş güdümlü çabaların acil gerekliliği" maddesinin Genel Kurul gündemine eklenmesi istendi.

Avustralya Meclis Başkanı Milton Dick, şu değerlendirmede bulundu:

"Silahlı çatışmalar hızlanıyor ve bunun sonuçları da katlanılamaz seviyelere ulaştı. Acı artık bir istatistik mesele olmasının da ötesinde bir gerçeğe dönüştü. Aileler, kadınlar, çocuklar güvensizliğin, istikrarsızlığın bedelini ödüyor. Bu da uluslararası barışı tehdit altına alıyor ve aynı zamanda bölgedeki istikrarı tehdit ediyor. Saygıya, ortak ilkeler çerçevesinde bir araya gelmenin, parlamenter diyalog yapmanın önemine inandık ve PAB'ın kurucu değerlerine bağlı kaldık. Bu değerlere saygı gösterilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Avustralya, anlamlı parlamenter diyalog yoluyla Orta Doğu'da barış ve dünyada barış çağrısında bulunuyor."

Son olarak da İran, "ABD ve İsrail tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı gerçekleştirilen askeri saldırganlık ve terör eylemlerinin, Körfez bölgesindeki yabancı askeri üslerin kullanımı da dahil olmak üzere kınanması" talebinde bulundu.

İran Heyeti Başkanı Manuçehr Muttaki, 2. maddeye destek verdiklerini belirterek, kendi tekliflerini geri çektiklerini söyledi.

Muttaki, "Malumunuz üzere talep ettiğimiz tek şey sadece ve sadece bir saldırının kınanması. İran'a son 10 ayda iki savaş açıldı. Bu noktada Türk kardeşlerimize çabaları için teşekkür ediyorum. Bir uzlaşmaya varmak, işbirliğimizi göstermek ve aynı zamanda İran milletinin yaklaşımını paylaşmak için beyan etmek istiyorum ki Türkiye, Katar ve diğer ülkelerin acil durum maddelerini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Taleplerin sunulmasının ardından oylamaya geçildi.

Oylama sonucunda "Orta Doğu ve diğer bölgelerde ateşkeslerin korunması ve barış inşasının desteklenmesi için parlamentolar arası eş güdümlü çabaların acil gerekliliği" maddesi oy çokluğuyla kabul edilerek Genel Kurul gündemine acil madde olarak eklendi.