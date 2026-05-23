Paçacı İddiaları Yalanladı
Paçacı İddiaları Yalanladı

23.05.2026 18:17
İYİ Parti Milletvekili Paçacı, MHP'ye geçeceği iddialarını yalanladı ve dedikodu siyasetine tepki gösterdi.

(ANKARA) - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, "I·YI· Partili 9 milletvekilinin istifa edecegˆi ve kendisiyle birlikte 3 milletvekilinin de MHP'ye katılacagˆı" yönündeki iddiaları yalanladı. Paçacı, "Özellikle açılım sürecinin başladığı dönemde de benzer bir senaryo ile '15 İYİ Partili milletvekili MHP ye katılacak' şeklinde algı operasyonu yapılmaya çalışılmış idi. Bu haberlerin tamamı masa başından yönetilmiş siyasi mühendislik çalışmalarından ibarettir" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, "MHP'ye geçeceği" yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İddiaları yalanlayan Paçacı, şunları kaydetti:

"Son günlerde bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında şahsımın da içinde bulunduğu 9 İYİ Partili milletvekilinin MHP'ye"

katılacağına ilişkin gerçek dışı haberler servis edilmiştir. Özellikle açılım sürecinin başladığı dönemde de benzer bir senaryo ile 15 İYİ Partili milletvekili 'MHP ye katılacak' şeklinde algı operasyonu yapılmaya çalışılmış idi. Bu haberlerin tamamı masa başından yönetilmiş siyasi mühendislik çalışmalarından ibarettir.

"KARARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

iYi Parti'nin yükselişe geçmesi, sahada karşılık bulması, miltin umudu halinde gelmesi ve genel başkanımız Sayın Müsavat Dervişoglu'nun ortaya koyduğu kararlı ve milli siyasi duruş bazı kesimleri rahatsız etmektedir. Biz Türk milletçiliğini günlük hesaplara teslim etmeyen bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Partimize yönelik dedikodu siyasetiyle sonuç almaya çalışanlar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı olamayacaklardır.

IYi Parti dimdik ayakta, bizlerde sonuna kadar Genel Başkanımızla birlikte kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

