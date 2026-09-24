Pakistan, 23 Eylül İHA girişimi sonrası Afganistan'da 10 hedefi vurduğunu açıkladı - Son Dakika
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Pakistan, 23 Eylül İHA girişimi sonrası Afganistan'da 10 hedefi vurduğunu açıkladı

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Pakistan, 23 Eylül'de Afganistan'dan havalanan İHA'ları engelledikten sonra Afganistan'daki 10 hedefe hava ve İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı. Bakan Tarar, Afganistan'a saldırıları durdurma çağrısı yaparken egemenliğe yönelik her ihlalin derhal yanıt bulacağını söyledi.

Pakistan, Afganistan'dan havalanan İHA'ların tespit edilmesinin ardından Afganistan'da 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

Afganistan topraklarından havalanan bazı İHA'ların 23 Eylül'de Pakistan'a girme girişimi olduğunu ve bunu engellediklerini belirten Tarar, "Pakistan, meşru müdafaa hakkını kullanarak, bu İHA'ların havalanması ve depolanması için kullanılan Afganistan'daki 10 hedefe yönelik hassas hava ve İHA saldırıları düzenledi." ifadesini kullandı.

Afganistan'a "saldırıları durdurun" çağrısı

Tarar, Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik hiçbir saldırıyı hoş görmeyeceklerini belirterek, "Pakistan'ın egemenliğine yönelik herhangi bir ihlal, derhal ve kararlı bir yanıt bulacaktır." mesajını verdi.

Afganistan yönetimini acilen saldırıları durdurmaya davet eden Tarar, "Pakistan gerginliği tırmandırma peşinde değildir ve bölgesel barış, diyalog ve yapıcı işbirliğine olan bağlılığını sürdürmektedir. Bu bağlılık, zayıflık ya da düşmanca eylemlere karşı sınırsız hoşgörü olarak yanlış anlaşılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Pakistanlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, Afganistan'dan sınır karakollarına yönelik saldırı ve sızma girişimlerini engellediklerini duyurmuştu.

Diğer yandan, Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, böyle bir saldırının gerçekleşmediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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