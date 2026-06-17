Pakistan, 30 İranlı Denizciyi İade Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan, 30 İranlı Denizciyi İade Edecek

17.06.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, denizde kurtarılan İranlı denizcileri ülkesine geri iade edeceğini duyurdu.

Pakistan yönetimi, İranlı 30 denizciyi ülkesine iade edeceğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Pakistan'ın 30 İran vatandaşının ülkesine iadesini sağlayacağını duyurdu.

Dar, paylaşımında "Bu kişiler, tekneleri karaya oturduktan sonra İngiliz gemisi MMA Valour tarafından denizde kurtarılan 8 İranlı balıkçıyı ve yakın zamanda ABD yetkilileri tarafından ele geçirilen Lenore/Davina gemisinden 22 İranlı mürettebatı kapsıyor." ifadesini kullandı.

İlerleyen günlerde her iki grubun da Karaçi'den geçmesini beklediklerini belirten Dar, "İranlı kardeşlerimizin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak için İran, ABD ve İngiltere yetkilileriyle yakın koordinasyon içinde olmaya devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Dar, İranlılara yönelik her türlü insani ve diğer yardımı sağlamak konusundaki taahhütlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Diplomasi, Politika, Pakistan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, 30 İranlı Denizciyi İade Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
TikTok’taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı Sebebi yürek burktu Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

12:13
CHP’de olağanüstü kurultay içim 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay içim 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:54
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 14:55:12. #7.13#
SON DAKİKA: Pakistan, 30 İranlı Denizciyi İade Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.