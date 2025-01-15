Pakistan'a 20 Milyar Dolar Fon

Güncel

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dünya Bankası ile imzalanan ve İslamabad hükümetinin yenilebilir enerji, eğitim ve sosyal sektörlere yatırım yapmak üzere 10 yıl içinde 20 milyar dolar değerinde fon alacağı anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Şerif, X hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan için Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF)" olarak isimlendirilen anlaşmanın, "Dünya Bankasının Pakistan'ın potansiyeline yönelik güvenini yansıttığını" ifade etti.

Anlaşma kapsamında, "çocuk beslenmesi, eğitim, temiz enerji, iklim değişikliğine dayanıklılık, kapsayıcı kalkınma ve özel yatırımlar" gibi altı temel alandaki yatırımların artırılmasına odaklanılacağını belirten Şerif, "Halkımız için kalıcı fırsatlar yaratma çabalarımızı uyumlu hale getirirken işbirliğimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Dünya Bankasının Pakistan'a yönelik kredileri 2026'da başlayacak.