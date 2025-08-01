Pakistan, ABD'den Petrol İthalatı Yapacak

Pakistan'ın bu hafta Washington ile petrol rezervlerini geliştirmeye yönelik yaptığı anlaşmanın ardından ABD'den ham petrol ithalatı yapacağı bildirildi.

Pakistan'ın en büyük petrol rafineri şirketi Cnergyico, dünyanın emtia ticareti yapan en büyük firmalarından Vitol Grup ile ekim ayında 1 milyon varil Amerikan West Texas Intermediate (WTI) tipi petrol ithal edilmesine dair anlaştıklarını duyurdu.

Cnergyico başkan yardımcısı Useme Kureyşi, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Bu, Vitol ile yaptığımız anlaşma kapsamında stratejik bir test kargosu. Ticari olarak uygunsa, aylık düzenli ithalat potansiyeli görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kureyşi, "Bu, uzun vadeli enerji çeşitlendirmesine doğru atılmış güçlü bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Temmuz'da Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzalandığını açıklamıştı.

Trump, açıklamasında, "Pakistan ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma kapsamında ABD ile Pakistan, onların devasa petrol rezervlerini geliştirmek için birlikte çalışacak. Bu ortaklığı yönetecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki bir gün (Pakistan) Hindistan'a petrol satar." ifadelerini kullanmıştı.