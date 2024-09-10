Gohar Han Gözaltından Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Gohar Han Gözaltından Serbest Bırakıldı

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) Genel Başkanı Gohar Han, bir günlük gözaltı süresinin ardından bugün serbest bırakıldı.

10.09.2024 21:17
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Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) Genel Başkanı Gohar Han, bir günlük gözaltı süresinin ardından bugün serbest bırakıldı.

Geo News televizyonunun haberine göre, dün başkent İslamabad'daki parlamento binasında aralarında Genel Başkan Gohar Han'ın da bulunduğu çok sayıda PTI milletvekilinin gözaltına alınmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı.

Bir gün gözaltında kaldıktan sonra bugün serbest bırakılan Gohar Han, İslamabad'da gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin Ulusal Meclis yerleşkesine girerek PTI milletvekillerini gözaltına almasına tepki gösterdi.

Gohar Han, dün yaşananları "kara bir gün" olarak nitelendirerek, "Yüzleri maskeli kişiler parlamentoyu birbirine kattı ve en az 10 milletvekilimizi gözaltına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerini kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Ana muhalefetin parlamentodaki lideri PTI'lı Ömer Eyüp Han, X'ten yaptığı açıklamada, PTI milletvekillerini gözaltına almak için yüzleri maskeli kişilerin 4 araçla Ulusal Meclisin içerisine girdiğini, bu sırada da binanın elektriklerinin kesildiğini vurguladı. Han, bunun Ulusal Meclisin tüm kurallarına ve yasalarına aykırı olduğunu belirtti.

PTI, 8 Eylül'de başkent İslamabad'da İmran Han'ın serbest bırakılması için miting düzenlemişti. Mitingde PTI destekçileri ile polis arasında arbede yaşanmıştı. Polis, PTI'nın mitinginde şiddeti kışkırtma, emniyet mensuplarıyla çatışma ve yasaları ihlal etme suçlamasıyla milletvekillerine karşı işlem başlatmıştı.

İmran Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gohar Han Gözaltından Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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