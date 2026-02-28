Pakistan-Afganistan Sınırında Çatışmalar Tırmanıyor - Son Dakika
Pakistan-Afganistan Sınırında Çatışmalar Tırmanıyor

28.02.2026 20:54
Pakistan, Afganistan sınırında devam eden çatışmalarda çok sayıda kayıp ve hasar bildirdi.

Pakistan ile Afganistan arasında, iki ülke sınırı kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürüyor.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 352 kişinin öldüğünü, 535'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.

Tarar, Afganistan'daki 130 kontrol noktası ile 171 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini, 41 noktanın havadan hedef alındığını ifade etti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Afganistan, Pakistan, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

