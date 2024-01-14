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Pakistan Anayasa Mahkemesi, PTI'nın 'kriket sopası' sembolünü seçimlerde kullanamayacağına karar verdi - Son Dakika
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Pakistan Anayasa Mahkemesi, PTI'nın 'kriket sopası' sembolünü seçimlerde kullanamayacağına karar verdi

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, yaklaşan genel seçimler öncesi eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI'nın 'kriket sopası' sembolünü kullanamayacağına karar verdi. Seçim Komisyonunun parti içi seçimlerin yapılmaması nedeniyle seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen karar, PTI milletvekili adaylarının bağımsız olarak seçimlere katılacağı anlamına geliyor. Bu durum, PTI'nın oy oranlarını etkileyebilir.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, PTI\'nın \'kriket sopası\' sembolünü seçimlerde kullanamayacağına karar verdi
14.01.2024 - 21:31,
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Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, yaklaşan 8 Şubat genel seçimleri öncesi cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) "kriket sopasını" seçim sembolü olarak kullanmamasına karar verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazi Faiz İsa, canlı olarak yayınlanan duruşmada yaptığı açıklamada, Seçim Komisyonunun, PTI'nın parti içi seçimleri gerçekleştirmemesi gerekçesiyle seçim yasasını ihlal ettiğine ve bu sebeple "kriket sopası" sembolünü seçimlerde kullanamayacağına yönelik kararının doğru olduğuna hükmetti.

Bu durum, PTI milletvekili adaylarının seçimlere bağımsız olarak katılacağı anlamına geliyor.

Okuma yazma oranının düşük olduğu kırsal bölgelerde seçmenler, oy vereceği adayı parti sembolü aracılığıyla tespit ediyor.

Bu sebeple PTI milletvekili adaylarının genel seçimlere "kriket sopası" sembolü olmadan katılması, partinin oy oranlarını etkileyebilir.

14 PTI üyesi, parti içi seçimler gerçekleştirilmediği gerekçesiyle, Seçim Komisyonuna şikayette bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, 22 Aralık 2023'te, PTI'nın parti içi seçimleri gerçekleştirmemesinin anayasayı ve seçim yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle, partinin seçimlerde "kriket sopası" kullanamayacağına karar vermişti.

PTI, Seçim Komisyonunun kararına önce Peşaver Yüksek Mahkemesinde ardından ise Anayasa Mahkemesinde itiraz etmişti.

PTI'dan karara tepki

PTI lideri Gohar Han, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mahkeme kararına tepki göstererek bu durumun milyonlarca seçmeni etkileyen çok kötü bir gelişme olduğunu vurguladı.

Seçim Komisyonu, 22 Aralık 2023'te PTI'nın parti içi seçimleri yapmadığı gerekçesiyle teknik olarak genel seçimlerde "kriket sopasını" kullanamayacağına karar vermişti.

PTI ise konuyu mahkemeye taşımıştı.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

Kaynak: AA
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