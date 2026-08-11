Pakistan Bakanı Tahran'da
Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi, İran ile ABD müzakereleri için Tahran'da İranlı yetkililerle görüşüyor.
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere başkent Tahran'a geldi.
İran'ın Mehr Haber Ajansı, Nakvi'nin İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a geldiğini duyurdu.
İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat sürecinde arabuluculuk rolünü yürüten Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi'nin ziyaretinin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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