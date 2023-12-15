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Pakistan Başbakanı: Cammu Keşmir Hindistan'ın asla bir parçası olmayacak - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı: Cammu Keşmir Hindistan'ın asla bir parçası olmayacak

Pakistan'ın geçici hükümetinin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Cammu Keşmir'in Hindistan'ın asla bir parçası olmadığını ve olmayacağını açıkladı. Kakar, Cammu Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu plebisitte çözüleceğini belirtti. Hindistan'ın tek taraflı ve yasa dışı eylemlerinin Cammu Keşmir halkının özgürlük mücadelesini artırdığını vurgulayan Kakar, Cammu Keşmir halkını Pakistan'ın potansiyel vatandaşları olarak gördüklerini ifade etti.

Pakistan Başbakanı: Cammu Keşmir Hindistan\'ın asla bir parçası olmayacak
15.12.2023 - 23:57,
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Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Cammu Keşmir'in Hindistan'ın asla bir parçası olmadığını ve olmayacağını bildirdi.

Radio Pakistan'daki habere göre, Azad Cammu Keşmir'in Muzafferabad şehrinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Kakar, Cammu Keşmir meselesinin çözümünün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu plebisitte yattığını belirtti.

Kakar, Cammu Keşmir halkının geleceğine Hindistan mahkemelerinin veya parlamentosunun karar veremeyeceğine işaret ederek, Cammu Keşmir'in Hindistan'ın asla bir parçası olmadığını ve olmayacağını kaydetti.

Hindistan'ın tek taraflı ve yasa dışı eylemlerinin Cammu Keşmir halkının özgürlük mücadelesini daha da artırdığına dikkati çeken Kakar, Yeni Delhi'nin bu konudaki duruşunun uluslararası toplum tarafından kabul görmediğini vurguladı.

Kakar, Cammu Keşmir halkını Pakistan'ın potansiyel vatandaşları gördüklerini ifade ederek, onların haklarının çiğnenmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Muzafferabad'da Cammu Keşmirli liderlerle bir araya gelen Kakar, benzer bir toplantının başkent İslamabad'da düzenleneceğini ve baskı altındaki Cammu Keşmir halkının karşı karşıya olduğu durumu uluslararası topluma etkili şekilde aktaracaklarını kaydetti.

Hindistan Anayasa Mahkemesinin kararı

11 Aralık'ta, Hindistan Anayasa Mahkemesi, Başbakan Modi hükümeti tarafından 2019'da kabul edilen Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması yönündeki kararını anayasaya uygun bulmuştu.

Mahkeme heyeti, bölgenin özel statüsünün "geçici" ve hükümetin 2019'daki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararının anayasal bakımdan geçerli olduğuna karar vermişti.

Mahkeme, ayrıca hükümetin Ladakh bölgesinin Cammu Keşmir'den ayrılması kararını da desteklemişti.

Başyargıç Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, hükümetten Cammu Keşmir'in eyalet statüsünün "mümkün olan en kısa sürede" yeniden tesis etmesini istemişti.

Chandrachud, bölgede Eylül 2024'e kadar seçimlerin düzenlenmesine hükmetmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağına" bölmüştü.

1947'den bu yana Cammu Keşmir'in yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Pakistan, India, Son Dakika

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