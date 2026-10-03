Pakistan Başbakanı Şerif, Çin ile diplomatik ilişkilerin 75. yılında dostluğu övdü

İSLAMABAD, 3 Ekim (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Komünist Partisi'nin liderliği altında olağanüstü bir ulusal kalkınma ve yeniden canlanma yoluna giren Çin'in kayda değer başarılara imza attığını söyledi.

Şerif, perşembe günü Çin'in Pakistan Büyükelçiliği tarafından Çin'in Ulusal Günü'nü kutlamak üzere düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her koşulda geçerli Çin-Pakistan stratejik işbirliği ortaklığından büyük gurur duyduklarını belirtti.

Şerif, içinde bulunduğumuz yılın Pakistan ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu, dolayısıyla olağanüstü bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Şerif, "Pakistan ile Çin'in karşılıklı güvene, karşılıklı desteğe ve iki halk arasındaki derin ilişkilere dayanan eşsiz dostluğu, iki ülke arasında güçlü bir bağ haline gelmiştir" dedi.

İki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğun zamana yenik düşmediğini ifade eden Şerif, iki tarafın da deprem ve sel gibi doğal afetler karşısında her zaman birbirine destek olduğunu söyledi.