Pakistan Başbakanı Şerif'ten, Sındırgı'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı Açıklaması

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Şerif, X sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yayımladığı mesajda deprem dolayısıyla "derin üzüntü" duyduklarını belirtti.

Şerif, depremden etkilenenler için ülkesinin dualarını ileterek, şu ifadelere yer verdi:

"Türk kardeşlerimizin güvenliği ve esenliği için temennilerimizi sunuyoruz. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en içten taziyelerimi iletir, Pakistan'ın her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğu konusunda kendisini temin ederim."

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanların arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.