Pakistan Başbakanı Şerif'ten Suudi Arabistan'a Husilerin saldırılarını kınama - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif'ten Suudi Arabistan'a Husilerin saldırılarını kınama

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Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınayarak ülkesinin Riyad yönetimine tam dayanışma ve desteğini yineledi. Şerif, Suudi Arabistan'ın kritik petrol altyapısını hedef alan saldırıları da kınadı.

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınayarak ülkesinin Riyad yönetimine tam dayanışma ve desteğini yineledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şerif telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabalar ele alındı.

Şerif, ülkesinin Suudi Arabistan'ın Husiler tarafından düzenlenen saldırılara maruz kalmasını kınadığını belirterek, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik "açık ihlalleri" şiddetle reddetti.

Pakistan'ın Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu ve ülkeyle tam dayanışma içinde bulunduğunu ifade eden Şerif, Suudi Arabistan'ın kritik petrol altyapısını hedef alan saldırıları da kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif'ten Suudi Arabistan'a Husilerin saldırılarını kınama - Son Dakika

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