Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan ülkesinde krize dönen seçimlere ilişkin yorum: Elektronik oylama makineleri olsaydı böyle olmayacaktı - Son Dakika
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Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan ülkesinde krize dönen seçimlere ilişkin yorum: Elektronik oylama makineleri olsaydı böyle olmayacaktı

Pakistan'da krize neden olan ve hala kesin sonuçların açıklanmadığı Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimlerine ilişkin Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'den çarpıcı bir açıklama geldi. Alvi, ülkede krize neden olan seçimlere ilişkin "Elektronik oylama makineleri olsaydı, bugün Pakistan bu krizden kurtulmuş olacaktı." ifadelerini kullandı.

10.02.2024 17:23
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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine atıfta bulunarak, "Elektronik oylama makineleri olsaydı, bugün Pakistan bu krizden kurtulmuş olacaktı." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Alvi, X'ten yaptığı açıklamada, elektronik oylama makinelerinin, oyların hızlı şekilde sayımı ve sonuçların açıklanması konusundaki önemine işaret ederek, "Elektronik oylama makineleri için verdiğimiz uzun mücadeleyi hatırlayın." ifadesini kullandı.

Pakistan Cumhurbaşkanı: Elektronik oylama makineleri olsaydı, krizden kurtulmuş olacaktık
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi

"ELEKTRONİK OYLAMA MAKİNELERİ OLSAYDI KRİZ OLMAYACAKTI"

Alvi, Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine ilişkin, "Elektronik oylama makineleri olsaydı, bugün Pakistan bu krizden kurtulmuş olacaktı." değerlendirmesinde bulundu. Tutuklu eski Başbakan İmran Han, görevde olduğu dönemde, elektronik oylama makinelerinin genel seçimlerde kullanılması gerektiğini savunmuştu.

Pakistan Cumhurbaşkanı: Elektronik oylama makineleri olsaydı, krizden kurtulmuş olacaktık

HALA KESİN SONUÇLAR AÇIKLANMADI

Pakistan'da oy sayma işleminin bugün tamamlanması ve kesin sonuçların açıklanması bekleniyor. Seçim Komisyonu, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Meclis'teki 250 sandalyenin dağılımını açıklamıştı. Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona ermişti.

Pakistan Cumhurbaşkanı\'ndan ülkesinde krize dönen seçimlere ilişkin yorum: Elektronik oylama makineleri olsaydı böyle olmayacaktı
Kaynak: AA

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Pakistan, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

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