Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine atıfta bulunarak, "Elektronik oylama makineleri olsaydı, bugün Pakistan bu krizden kurtulmuş olacaktı." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Alvi, X'ten yaptığı açıklamada, elektronik oylama makinelerinin, oyların hızlı şekilde sayımı ve sonuçların açıklanması konusundaki önemine işaret ederek, "Elektronik oylama makineleri için verdiğimiz uzun mücadeleyi hatırlayın." ifadesini kullandı.
Alvi, Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine ilişkin, "Elektronik oylama makineleri olsaydı, bugün Pakistan bu krizden kurtulmuş olacaktı." değerlendirmesinde bulundu. Tutuklu eski Başbakan İmran Han, görevde olduğu dönemde, elektronik oylama makinelerinin genel seçimlerde kullanılması gerektiğini savunmuştu.
Pakistan'da oy sayma işleminin bugün tamamlanması ve kesin sonuçların açıklanması bekleniyor. Seçim Komisyonu, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Meclis'teki 250 sandalyenin dağılımını açıklamıştı. Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona ermişti.
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Son Dakika › Güncel › Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan ülkesinde krize dönen seçimlere ilişkin yorum: Elektronik oylama makineleri olsaydı böyle olmayacaktı - Son Dakika
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