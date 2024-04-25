Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Çin ile işbirliğini artırmak için sabırsızlanıyor

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ÇEKİM TARİHİ: 24 Nisan 2024

Görüşmeden çeşitli görüntüler

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari Çin'in ülkesi için en güvenilir dost olduğunu ve Çin ile çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Çarşamba günü Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Başkanı Luo Zhaohui ile görüşen Zerdari, Pakistan'ın kenti temel menfaatlerini korumak ve Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) inşasını ilerletmek üzere Çin'i sıkı bir şekilde desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Kısa süre önce Dasu Hidroelektrik Santrali'ne düzenlenen terör saldırısına da değinen Zerdari, Pakistan halkı adına, saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini ve aileleri için başsağlığı dileklerini iletti. Zerdari, ülkesinin faillerin bir an önce adalete teslim edilmesi için kararlı tedbirler alma ve teröristlerin iki ülke arasındaki dostluğu zedelemesine asla izin vermeme taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

Çin'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine Pakistan'ın aktif katılımını takdir ettiğini söyleyen Luo ise CPEC inşasında büyük başarılar elde edildiğini vurguladı.

Luo, iki tarafın Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin hayata geçirilmesini teşvik etmede olumlu ilerleme kaydettiğini de sözlerine ekledi.

Görüşme sırasında Çin'in Pakistan Büyükelçisi Jiang Zaidong'un eşlik ettiği Luo, Çin'in Pakistan ile çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini daha da ilerletmeye istekli olduğunu ve Pakistan'ın Çinli vatandaş ve şirketlerin güvenliğini korumak üzere somut ve etkili önlemler almasını umduğunu dile getirdi.

Luo, Pakistan ziyareti kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif'i de ziyaret etti, Pakistan Ekonomik İşler Bakanı Ahad Khan Cheema ile görüştü ve ilgili işbirliği belgelerini imzaladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)