Pakistan'da 12 Militan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Pakistan'da 12 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'da düzenlenen operasyonlarda 12 militan etkisiz hale getirildi, etnik gruplar cinayetlere karışıyor.

13.11.2024 23:16
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde güvenlik güçlerinin düzenledikleri operasyonlarda 12 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Silahlı Kuvvetler, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kuzey Veziristan ve Belucistan'a bağlı Keç bölgelerinde militanlara yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmalarda Kuzey Veziristan'da 8, Keç'te ise 4 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan basınında, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi yer almadı.

Pakistan'ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaletinde 9 Kasım'da tren istasyonunda meydana gelen patlamada en az 26 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi yaralanmıştı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da 12 Militan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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