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Pakistan'da 2024 genel seçimlerinde 128,5 milyon seçmen oy kullanacak - Son Dakika
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Pakistan'da 2024 genel seçimlerinde 128,5 milyon seçmen oy kullanacak

Pakistan'da 8 Şubat 2024'te yapılması planlanan genel seçimlerde 128 milyon 585 bin 760 kişi oy kullanma hakkına sahip olacak. Seçimlere 175 siyasi parti katılacak ve seçmenlerin 69,2 milyonu erkeklerden, 59,3 milyonu ise kadınlardan oluşuyor. Son genel seçimler 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan\'da 2024 genel seçimlerinde 128,5 milyon seçmen oy kullanacak
21.12.2023 - 07:11,
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Pakistan'da 8 Şubat 2024'te yapılması planlanan genel seçimlerde 128,5 milyonun üzerinde seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu bildirildi.

Pakistan Seçim Komisyonu tarafından paylaşılan verilere göre, yaklaşan genel seçimlere 175 siyasi parti katılacak.

Ülkede 8 Şubat 2024'te yapılması planlanan genel seçimlerde 128 milyon 585 bin 760 kişi oy kullanma hakkına sahip.

Seçmenlerin 69,2 milyonu erkeklerden, 59,3 milyonu ise kadınlardan oluşuyor.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosu'nda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

Kaynak: AA
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Hizb-i İslami Partisi, Pakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

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