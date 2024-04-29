Pakistan\'da 24 milyon çocuğun çocuk felci aşısı yapılacak

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Pakistan'da çocuk felcine karşı aşılama çalışmaları kapsamında 24 milyon çocuğun aşılanacağı bildirildi.

The Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanlığı Ulusal Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Dr. Malik Mukhtar Ahmed Bharath, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son aylarda ülkede kanalizasyondan alınan birçok örnekte çocuk felci virüsü saptandığını belirtti.

Bharath, çocuk felcine karşı aşılama çalışmaları kapsamında İslamabad, Pencap, Sindh, Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde 24 milyon çocuğun aşılanacağını kaydederek tedavisi bulunmayan hastalıktan çocukları korumanın tek yolunun aşı yapmak olduğunu vurguladı.

Çocuk Felcinin Önlenmesi için Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi Koordinatörü Dr. Shahzad Baig, yayılma riski yüksek olan bölgelerde aşı kampanyasının yürütülmesinin önemine işaret ederek 2024'ün başından itibaren ulusal ölçekte 31'den fazla ilçede çocuk felci virüsü tespit edildiğini kaydetti.

Besin, su ve temas yoluyla bulaşan çocuk felci virüsü, önlem alınmadığı takdirde solunum yolu problemlerine, çocukların ömür boyu felç kalmasına ve ölüme sebep olabiliyor.

Aşıyla önüne geçilebilen çocuk felci, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada sadece Pakistan ve Afganistan'da halen görülüyor.