Pakistan'da 3 Katlı Bina Çöktü: 9 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan'da 3 Katlı Bina Çöktü: 9 Ölü, 2 Yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, Multan kentinde bulunan 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yetkililer, çöken binanın moloz parçalarının çevredeki diğer binaların üstüne düştüğünü belirtti. Enkaz altında kalan 11 kişiden 9'u hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

12.03.2024 09:51  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Pencap eyaletinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Eyalet yetkilileri yaptıkları açıklamada, Pencap'ın Multan kentinde 3 katlı bir binanın çöktüğünü bildirdi.

Çöken binanın moloz parçalarının etraftaki binaların üstüne düştüğünü kaydeden yetkililer, enkazda kalan 11 kişiden 9'unun yaşamını yitirdiğini, 2'sinin yaralandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Pakistan, Multan, Yıkım, Acil Durum, Ölüm, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da 3 Katlı Bina Çöktü: 9 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Edirne'de Gümrük Kaçağı İçki ve Tütün Operasyonu
    10:02 Edirne'de Gümrük Kaçağı İçki ve Tütün Operasyonu

    Edirne'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 140 şişe içki, 144 elektronik sigara, 7 bin 330 adet elektronik sigara ateşleyici aparatı, 220 paket sigara, 26 paket puro, 240 paket tütün, 47 adet çeşitli elektronik eşya, 258 gram hurda altın ve 6 oto yedek parçası bulundu. 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

  • AK Parti İl Genel Meclis Adayı, Eşek Sırtında Köye Gitti
    10:01 AK Parti İl Genel Meclis Adayı, Eşek Sırtında Köye Gitti

    Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, yağış nedeniyle aracıyla gidemediği köye eşek sırtında giderek vatandaşlardan destek istedi. Kılıç'ın eşek sırtında köylülere hitabı, kameralar tarafından kaydedildi.

  • Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dart Takımı Bölge Birincisi Oldu
    09:59 Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dart Takımı Bölge Birincisi Oldu

    Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dart takımı, Gümüşhane'de düzenlenen dart müsabakalarında bölge birincisi oldu. Erzincan'da yapılan müsabakalarda da birinci olan takım, Türkiye finallerinde Erzincan'ı temsil etmeye hak kazandı.

  • Adıyaman'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
    09:59 Adıyaman'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

    Adıyaman'da 71 yaşındaki eşini öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi. Şahsın cinayet sonrası evin penceresinden dışarıyı izlediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Şahıs, pişman olmadığını söyleyerek dehşete düşüren sözler sarf etti.

  • Kumluca Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başladı
    09:59 Kumluca Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başladı

    Kumluca Belediyesi, 11- Mart-9 Nisan arasında her yaştan ilçe sakininin Ramazan geleneklerini doyasıya yaşayabileceği etkinlikler düzenliyor. İlk gün çocuklar ve aileleri eğlenceli danslarla keyifli saatler geçirdi. Karagöz ile Hacivat/Gölge Oyunu da yoğun ilgi gördü.

  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde pazar ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
    09:59 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde pazar ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde yer alan kapalı pazar yerini ziyaret etti, ardından da Akdeniz ilçesinde yer alan Hastane Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Başkan Seçer hem Toroslar pazar ziyaretinde hem de Akdeniz esnaf ziyaretinde Mersin halkına 'Hayırlı Ramazanlar' diledi.

  • Mersin Erdemli'de Jandarma Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
    09:56 Mersin Erdemli'de Jandarma Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

    Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 7 adet tabanca, 233 adet fişek, 12 adet şarjör ile bir miktar esrar ele geçirildi.

  • Mıhlı Çayı'nın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor
    09:56 Mıhlı Çayı'nın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor

    Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırında bulunan Mıhlı Çayı'nın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor. Edremit tarafındaki vatandaşlar 19.21'de iftar yaparken, Çanakkale tarafındaki komşuları ise 19.24'te oruçlarını açıyor.

  • Mersin'de silah ticareti yapan 5 şüpheli gözaltına alındı
    09:55 Mersin'de silah ticareti yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

    Mersin'in Erdemli ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma tarafından takibe alındı. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 223 fişek, 12 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların işlemleri devam ediyor.

  • Medicana Eğitim Grubu, Kadın Liderleriyle Söyleşiler Düzenledi
    09:55 Medicana Eğitim Grubu, Kadın Liderleriyle Söyleşiler Düzenledi

    Medicana Eğitim Grubu, MBA Okulları Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımı çerçevesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi söyleşi düzenledi. Medicana Grup'un kadın yöneticileri, ulusal ve uluslararası platformlarda başarıları kanıtlanmış iş dünyasının ilham veren kadınlarıyla bir araya gelerek başarı hikayelerini, işlerinin kapsama alanlarını ve kadın olmanın iş dünyasındaki yansımalarını paylaştılar. Ayrıca, lise öğrencileriyle deneyimlerini paylaşarak kariyer planlamalarına katkıda bulundular.


08:49 Harvard’a ders olmuştu Türkiye’nin 27 yıllık dev holdingi EGS iflas etti Harvard'a ders olmuştu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi EGS iflas etti
08:23 Çetelerin kontrolüne geçen Haiti’de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti Çetelerin kontrolüne geçen Haiti'de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti
08:17 Sinan Ateş’in babasının oğluna son mektubu ortaya çıktı Sinan Ateş'in babasının oğluna son mektubu ortaya çıktı
07:49 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi Adli para cezasında alt tutar 100 liraya yükseltildi 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında alt tutar 100 liraya yükseltildi
00:33 Savaşta bir ilk İsrail, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi Savaşta bir ilk! İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi
09:54 Alperen Şengün’ün sakatlığından sonra sezonu kapattığı açıklandı Alperen Şengün'ün sakatlığından sonra sezonu kapattığı açıklandı
09:29 AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı
09:29 Ronaldo’nun takımı Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi’nden elendi Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi
09:17 Çete polisleri duyunca kapıyı açmadı, Özel Harekat mahzene girdi Çete polisleri duyunca kapıyı açmadı, Özel Harekat mahzene girdi
08:48 Mahzen 9 operasyonunda 6 çete daha çökertildi Mahzen 9 operasyonunda 6 çete daha çökertildi
07:18 Annesini öldürüp karakola gitti Annesini öldürüp karakola gitti
00:21 Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarıldı Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
23:37 Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 09:58:49. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'da 3 Katlı Bina Çöktü: 9 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement