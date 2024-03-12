Pakistan'ın Pencap eyaletinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Eyalet yetkilileri yaptıkları açıklamada, Pencap'ın Multan kentinde 3 katlı bir binanın çöktüğünü bildirdi.
Çöken binanın moloz parçalarının etraftaki binaların üstüne düştüğünü kaydeden yetkililer, enkazda kalan 11 kişiden 9'unun yaşamını yitirdiğini, 2'sinin yaralandığını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da 3 Katlı Bina Çöktü: 9 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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