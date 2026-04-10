Pakistan'da ABD-İran Barış Görüşmeleri İçin Sıkı Güvenlik ve Hazırlıklar

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın gözü, Orta Doğu savaşını sona erdirmeyi hedefleyen ABD-İran barış görüşmeleri için İslamabad'da yapılan yoğun hazırlıklara çevrildi. Pakistan ordusu sokağa inerken, şehirde iki günlük tatil ilan edildi ve İran heyeti için hava eskortu hazırlandı.

Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği ABD- İran barış görüşmeleri için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ordu sokağa indi ve şehirde iki gün tatil ilan edildi. Pakistan hava kuvvetleri, İran yönetimi için jet uçaklarıyla eskort hazırlayarak herhangi bir suikast ihtimaline karşı önlem aldı. Tüm dünya, Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaşın bitmesi için umutlarını bu görüşmelere bağlarken, İslamabad yönetimi görüşmelerin pürüzsüz gerçekleşmesi için gereken her şeyi yapıyor.

Ateşkesin kalıcılığı ve görüşmelerin temeli konusunda hala ciddi soru işaretleri bulunuyor. İran ve Pakistan bu anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını belirtirken, ABD ve İsrail bunun ayrı bir mesele olduğunu savunuyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lübnan'a saldırılar devam ederken barış müzakerelerinin 'anlamsız' olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Pakistan'ın barışı korumak için perde arkasında yoğun mesai harcadığını ve İran'ın misillemelerini engellemek için müdahale ettiğini iddia etti.

Cumartesi günü başlaması planlanan ilk tur görüşmeler öncesinde, kentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ordu personeli ve paramiliter güçler başkentin her köşesine konuşlandırılırken, resmi tatille birlikte sokaklar sessizliğe büründü. Pakistanlı yetkililer, görüşme planlarını gizli tutsa da hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirtiyor. Görüşmeler için yüksek güvenlik riski nedeniyle üç veya dört farklı mekan düşünülüyor, beş yıldızlı Serena Otel çevresindeki yolların kapatılmasıyla en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Kritik müzakereler için üst düzey heyetlerin Cuma sabahına kadar başkente gelmesi bekleniyor. ABD tarafına Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik ederken, heyette özel elçiler Steve Witkoff ve Jared Kushner da yer alıyor. Şubat ayı sonunda başlayan çatışma, binlerce can kaybına ve küresel ekonomide yıkıma yol açtı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, dünya genelinde petrol ve gaz kıtlığına neden olarak tarihin en ağır enerji krizini tetikledi. Pakistan, Mısır ve Türkiye'nin arabuluculuk çabaları sonucunda taraflar iki haftalık bir ateşkes üzerinde uzlaştı. İslamabad'daki görüşmeler, Pakistan için büyük bir diplomatik zafer olarak görülüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“ Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Hastanelerde yeni dönem QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm Hastanelerde yeni dönem! QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 17:06:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.