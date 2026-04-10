Pakistan'da ABD-İran Barış Görüşmeleri İçin Sıkı Güvenlik ve Hazırlıklar

Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği ABD- İran barış görüşmeleri için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ordu sokağa indi ve şehirde iki gün tatil ilan edildi. Pakistan hava kuvvetleri, İran yönetimi için jet uçaklarıyla eskort hazırlayarak herhangi bir suikast ihtimaline karşı önlem aldı. Tüm dünya, Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaşın bitmesi için umutlarını bu görüşmelere bağlarken, İslamabad yönetimi görüşmelerin pürüzsüz gerçekleşmesi için gereken her şeyi yapıyor.

Ateşkesin kalıcılığı ve görüşmelerin temeli konusunda hala ciddi soru işaretleri bulunuyor. İran ve Pakistan bu anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını belirtirken, ABD ve İsrail bunun ayrı bir mesele olduğunu savunuyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lübnan'a saldırılar devam ederken barış müzakerelerinin 'anlamsız' olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Pakistan'ın barışı korumak için perde arkasında yoğun mesai harcadığını ve İran'ın misillemelerini engellemek için müdahale ettiğini iddia etti.

Cumartesi günü başlaması planlanan ilk tur görüşmeler öncesinde, kentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ordu personeli ve paramiliter güçler başkentin her köşesine konuşlandırılırken, resmi tatille birlikte sokaklar sessizliğe büründü. Pakistanlı yetkililer, görüşme planlarını gizli tutsa da hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirtiyor. Görüşmeler için yüksek güvenlik riski nedeniyle üç veya dört farklı mekan düşünülüyor, beş yıldızlı Serena Otel çevresindeki yolların kapatılmasıyla en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Kritik müzakereler için üst düzey heyetlerin Cuma sabahına kadar başkente gelmesi bekleniyor. ABD tarafına Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik ederken, heyette özel elçiler Steve Witkoff ve Jared Kushner da yer alıyor. Şubat ayı sonunda başlayan çatışma, binlerce can kaybına ve küresel ekonomide yıkıma yol açtı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, dünya genelinde petrol ve gaz kıtlığına neden olarak tarihin en ağır enerji krizini tetikledi. Pakistan, Mısır ve Türkiye'nin arabuluculuk çabaları sonucunda taraflar iki haftalık bir ateşkes üzerinde uzlaştı. İslamabad'daki görüşmeler, Pakistan için büyük bir diplomatik zafer olarak görülüyor.