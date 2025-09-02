Pakistan'da askeri tesise bombalı saldırı: 6 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
Pakistan'da askeri tesise bombalı saldırı: 6 asker hayatını kaybetti

Pakistan\'da askeri tesise bombalı saldırı: 6 asker hayatını kaybetti
02.09.2025 22:20
Pakistan'ın Bannu bölgesinde bir askeri tesise düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında 6 asker yaşamını yitirirken, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde, sınır birliğine bağlı askeri tesise bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

ASKERİ TESİSE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI

Polis yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından bölgede art arda büyük patlamalar yaşandı, silah sesleri duyuldu. Saldırganların askeri tesise sızdığı bildirilirken, güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığı ve operasyonun sürdüğü belirtildi.

6 ASKER ÖLDÜ, 5 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sınır birliklerine bağlı tesisin çevresinin güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı, halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldığı ifade edildi. Görgü tanıkları, patlamanın ardından aracın parçalarının Kohat Yolu boyunca etrafa saçıldığını söyledi.

Pakistan Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırganlarla yaşanan çatışma sonucu 6 asker yaşamını yitirdi, 5 saldırgan ise etkisiz hale getirildi. Olayda 3 sivil de yaralandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da askeri tesise bombalı saldırı: 6 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Pakistan'da askeri tesise bombalı saldırı: 6 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
