Pakistan'da askeri üsse yapılan saldırıda 8 asker hayatını kaybetti

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BANNU, 16 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesindeki bir askeri üsse yapılan saldırının ardından, olay mahallinin yakınında barikatlarla kapatılmış bir yol görülüyor, 16 Temmuz 2024.

Pakistan ordusundan Salı günü yapılan açıklamaya göre, sekiz askerin hayatını kaybettiği Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan bir askeri üsse yapılan saldırıda teröristlerden 10'u vurularak etkisiz hale getirildi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)