Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde ordu güçlerine düzenlenen saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, Hayber Pahtunhva eyaletinde yardım taşıyan konvoya yapılan ve 2 kişinin öldüğü saldırının ardından operasyona çıkan askerlerin Kurram ilçesinde pusuya düşürüldüğünü açıkladı.
Kurram'ın Paraçinar ilçesindeki bir hastanede doktor olan Kayser Abbas, saldırının ardından 4 askerin cesetlerinin hastaneye getirildiğini kaydetti.
Henüz saldırılarla ilgili sorumluluk üstlenen olmazken, olayın ardından güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
Pakistan'da son yıllarda özellikle Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları ve çatışmalarda artış görülüyor.
Yetkililer, Kurram'da Aralık 2024'te çıkan aşiretler arasındaki çatışmalarda 130 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.
Dün, Hayber Pahtunhva eyaletinde yardım taşıyan bir konvoya yapılan saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Konvoyun bölgeye gıda ve ilaç taşıdığını aktaran yetkililer, güvenlik güçlerinin saldırının faillerini yakalamak için operasyon başlattığını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Askerlere Saldırı: 4 Şehit - Son Dakika
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