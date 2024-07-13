Pakistan'da Binlerce Kişi Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenledi

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Pakistan'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan gösteri düzenlerken toplanan kalabalık Gazze'ye destek mesajı gönderdi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarında toplanan binlerce kişi, Gazze'ye destek gösterisinde hükümetten Filistinlilere daha fazla yardım gönderilmesini istedi.

Katılımcılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pakistan'da "terörist" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Gösteride yüzlerce polis görev yaptı.

Bu arada, İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Pakistan, daha önce de Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmuş ve Filistinlilere yardım göndermişti.