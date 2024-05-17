Pakistan'da bir kız okuluna bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan'da bir kız okuluna bombalı saldırı düzenlendi

Pakistan\'da bir kız okuluna bombalı saldırı düzenlendi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesindeki bir kız okuluna gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken, saldırıyı üstlenen olmadığı belirtildi. Saldırının Pakistan Talibanı tarafından yapıldığı iddia ediliyor.

17.05.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesindeki bir kız okuluna bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Polis memuru Safdar Khan yaptığı açıklamada, kız okuluna gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen bombalı saldırıda kimsenin yaralanmadığını belirtti.

Bu ay içerisinde ikinci kez bir okulun bombalandığını söyleyen Khan, son saldırıyı üstlenen olmadığını kaydetti.

Bu arada, saldırının kadınların okumasına karşı çıkan ve daha önce de bölgedeki kız okullarına saldırı düzenleyen Pakistan Talibanı (TTP) tarafından yapıldığı iddia ediliyor.

Kaynak: AA

Veziristan, Pakistan, Uluslararası, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da bir kız okuluna bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:53:51. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da bir kız okuluna bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement