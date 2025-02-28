Pakistan'da Cami Patlaması: 5 Ölü, 23 Yaralı

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- Pakistan'da cuma namazı sırasında camide patlama: 5 ölü, 23 yaralı

İSLAMABAD - Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Nowshera kentinde medrese içindeki bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ön soruşturmaya göre saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği ve ekiplerin incelemesinin sürdüğü ifade edildi.