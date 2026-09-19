Pakistan'da cami yakınındaki patlamalarda 23 kişi öldü, 8 saldırgan öldürüldü - Son Dakika
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Pakistan'da cami yakınındaki patlamalarda 23 kişi öldü, 8 saldırgan öldürüldü

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Pakistan Terörle Mücadele Dairesi, Hayber Pahtunhva'da cuma namazı sırasında caminin yakınında meydana gelen patlamalarda 17'si polis, 6'sı sivil 23 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Gece süren operasyonda 8 saldırganın öldürüldüğü belirtildi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Terörle Mücadele Dairesinden (CTD), dün Hayber Pahtunhva'da cuma namazı sırasında caminin yakınında meydana gelen patlamalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırıda 17'si polis, 6'sı sivil olmak üzere 23 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hayber Pahtunhva polisinden yapılan açıklamada da saldırının ardından gece boyunca sürdürülen operasyonun tamamlandığı ve 8 saldırganın öldürüldüğü belirtildi.

Hayber Pahtunhva Emniyet Genel Müdürü Zülfikar Hamid, dün Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin girişinde bir cami yakınında patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiğini belirtmişti.

Hamid, saldırının ardından teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve bu sırada yerleşke içerisinde ikinci bombalı saldırının düzenlendiğini kaydetmişti.

Emniyet yetkilileri, şiddetli patlamanın caminin dış kısmında çukur oluşturduğunu, dış bölümünün ağır hasar gördüğünü ve bir duvarının çöktüğünü aktarmıştı.

Olayın ardından patlamanın meydana geldiği Kohat-Hangu yolu araç trafiğine kapatılırken Kohat İlçe Merkez Hastanesi'nde acil durum ilan edilmişti.

Saldırıyı, Pakistan devletinin terör örgütü olarak tanımladığı Pakistan Talibanı (TTP) ile bağlantılı Hafız Gül Bahadır grubu üstlenmişti.

Pakistan'daki saldırıyı, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin yanı sıra aralarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres'in de bulunduğu yetkililer kınamıştı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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