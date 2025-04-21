Pakistan'da Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başladı

İSLAMABAD, 21 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, çocuk felci virüsünü tamamen ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış kapsamlı bir strateji ve ülke çapında uygulanan bir girişimle bu hastalığı yok etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Şerif, bir hafta sürecek ulusal çocuk felci aşı kampanyasının pazar günü düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada hastalığı engellemek için aktif şekilde entegre ve güçlü bir strateji izlediklerini belirtti.

"Çocuk felci sadece çocukları değil, tüm toplumu tehdit etmektedir" diyen Şerif, ebeveynleri, öğretmenleri, dini liderleri, medyayı, sivil toplumu ve vatandaşları bu ulusal davayı desteklemeye çağırdı.

Şerif, ön saflarda yorulma bilmeden çalışan sağlık çalışanlarına, gönüllülere ve saha personeline çocuk felci vakalarındaki kayda değer düşüş için şükranlarını sundu.

Dünyada çocuk felcinin hala yaygın görüldüğü birkaç ülkeden biri olan Pakistan'da son dönemdeki çabalar sayesinde bildirilen vaka sayısında önemli düşüş görülüyor.