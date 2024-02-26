Pakistan'da çocuk felci aşılama seferberliği başlıyor - Son Dakika
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Pakistan'da çocuk felci aşılama seferberliği başlıyor

Pakistan\'da çocuk felci aşılama seferberliği başlıyor

Pakistan'da Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde bir hafta sürecek çocuk felci aşılama seferberliği kapsamında beş yaşın altındaki 45,8 milyondan fazla çocuk aşılanacak. Aşılama seferberliği sırasında, çocuklara A vitamini takviyesi de verilecek.

26.02.2024 16:23  Güncelleme: 16:26
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İSLAMABAD, 26 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'da Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde bir hafta sürecek çocuk felci aşılama seferberliği kapsamında beş yaşın altındaki 45,8 milyondan fazla çocuk aşılanacak.

Pakistan Sağlık Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, yılın ikinci aşı seferberliğinin 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında ülke genelinde ve 2-6 Mart tarihleri arasında da ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin 33 ilçesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Aşılama seferberliği sırasında, bağışıklıklarını güçlendirmek için çocuklara A vitamini takviyesi de verileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Ocak ayında 19 ilçenin kanalizasyon örneklerinde ve 2023 yılında 126 kanalizasyon örneğinde çocuk felci virüsü tespit edilmesinin ardından, ülke genelinde art arda ikinci seferberlik düzenlenmiş oldu.

Bakanlığa göre, 2024 yılının ilk seferberliği 8-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve 43 milyondan fazla çocuk aşılanmıştı.

Kaynak: Xinhua

Pakistan, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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