Pakistan'da Çocuk Felci Vakaları Artıyor

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Pakistan'da bu yıl tespit edilen çocuk felci vakasının 17'ye çıktığı kaydedildi.

Pakistan Çocuk Felci Eradikasyon Programı'ndan yapılan açıklamada, 16 yıl aradan sonra başkent İslamabad'da bir çocuk felci vakasının tespit edildiği belirtildi.

Başkentte yaşayan 8 yaşındaki erkek çocukta çocuk felcinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu vakayla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 17'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, diğer 16 vakanın 12'sinin Belucistan eyaletinde, 3'ünün Sind eyaletinde, 1'inin de Pencap eyaletinde kaydedildiği aktarıldı.

Pakistan'da 2023'te 6, 2022'de ise 20 vaka tespit edilmişti.

Pakistan Sağlık Bakanlığı, 9-13 Eylül'de ülke genelindeki 115 ilçede düzenleyeceği aşı kampanyasıyla 5 yaş altı 33 milyon çocuğu aşılamayı hedefliyor.

Afganistan ve Pakistan'da yaygın

Daha önce birçok ülkede görülen çocuk felci vakaları, etkili aşı kampanyaları neticesinde büyük oranda azaldı.

Çocuk felci vakaları, halihazırda aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da görülmeye devam ediyor.

Bu yıl Afganistan'da Nangerhar, Kunar, Kandahar, Gazni ve Herat vilayetlerinde 5 çocuk felci vakası görülürken, geçen yıl 6 vaka tespit edilmişti.

Fakirlik, çatışma ve güvenlik sorunları, çocuk felcinin önüne geçilememesinin nedenleri arasında gösteriliyor.