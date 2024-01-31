Pakistan\'da eski Başbakan İmran Han ve eşi yolsuzluk davasında suçlu bulundu

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Pakistan'da mahkeme, Başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan eski Başbakan İmran Han'ı ve eşi Büşra Bibi'yi, 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, mahkeme, yargılandıkları yolsuzluk davasında eski Başbakan Han ve eşi Büşra Bibi'yi suçlu buldu.

Mahkeme, Han ve Bibi'yi 14 yıl hapis cezasına çarptırırken, yaklaşan 8 Şubat genel seçimleri öncesinde Han'ın ve Bibi'nin 10 yıl siyasetten menedilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında ayrıca Han ve Bibi'ye 5,6 milyon dolar (170 milyon 27 bin lira) para cezası verildi.

PTI'dan karara tepki

Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinden (PTI) yapılan açıklamada, eski Başbakanın ve daha önce herhangi bir kamu görevinde bulunmayan Bibi'nin siyasetten menedilmesine tepki gösterilerek, "uydurulmuş iddialarla" Han'ın ve eşinin mahkum edildiği savunuldu.

Açıklamada, 8 Şubat genel seçimleri öncesi İmran Han'a yönelik art arda gelen hapis cezalarına atıf yapılarak, hukukun yok edildiği iddia edildi.

Polis, PTI binasına giden yolları kapattı

Öte yandan, İslamabad Polisi, PTI'nın başkentteki binasına giden yolları kapattı.

Emniyet mensupları, PTI üyelerinin başkent İslamabad'ın G-8 bölgesinde yer alan parti binasına girmelerine uzun süre izin vermedi. Polis ile PTI'lılar arasında saatler süren müzakerelerin ardından emniyet mensupları, üst düzey parti üyelerinin binaya girişine müsaade etti.

İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlandıkları ve tutuklu yargılandıkları davada dün 10'ar yıl hapis cezası almıştı.

Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) hükümeti döneminde İmran Han'a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.

Eski Başbakan Şahbaz Şerif hükümeti tarafından İmran Han'a karşı Seçim Komisyonu'na yapılan başvuruda, Han'ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığı öne sürülmüştü. Söz konusu hediyelerin Ağustos 2018 ile Aralık 2021 tarihleri arasında alındığı, piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu kaydediliyor.

İmran Han, 5 Ağustos 2023'te tutuklanmıştı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında, yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.