Pakistan'da Gazeteciler Filistin'de Hayatını Kaybeden Meslektaşlarını Andı - Son Dakika
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Pakistan'da Gazeteciler Filistin'de Hayatını Kaybeden Meslektaşlarını Andı

Pakistan\'da Gazeteciler Filistin\'de Hayatını Kaybeden Meslektaşlarını Andı

Pakistan'da Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında düzenlenen gösteri ve seminerlerde, Gazze'de öldürülen gazeteciler anıldı. Eski Pakistan Başkanı Raca Pervez Eşref'in de katıldığı törende, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Pakistan Federal Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri A. H. Khanzada, öldürülen gazetecilerin mensup olduğu medya kuruluşlarına İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etmeleri çağrısında bulundu.

03.05.2024 21:45
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Pakistan'da gazeteciler, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Filistin'de hayatını kaybeden meslektaşlarını andı.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında, başkent İslamabad ve Karaçi başta olmak üzere pek çok şehirde gösteri ve seminerler düzenledi.

İslamabad'da düzenlenen törende, Gazze'de öldürülen gazeteciler anıldı.

Eski Pakistan Başkanı Raca Pervez Eşref'in de katıldığı törende konuşan Rawalpindi-İslamabad Gazeteciler Birliği Başkanı Tarık Virk, İsrail'in "gerçek yüzünü" dünyaya gösteren Filistinli meslektaşlarının yanında olduklarını kaydetti.

Karaçi şehrindeki gösterilerde eylemciler, "Filistin'de gazetecilere yönelik soykırımı durdurun" yazılı pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.

Gazeteciler, Gazze'de hayatını kaybeden meslektaşlarını anarken, İsrail'in gazetecileri hedef almasına tepki gösterdi.

Gösterilerde konuşan Pakistan Federal Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri A. H. Khanzada, İsrail'i, gazetecileri kasıtlı olarak hedef almakla suçladı.

Khanzada, öldürülen gazetecilerin mensup olduğu medya kuruluşlarına İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etmeleri için çağrıda bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 141 gazeteci öldürüldü, 70'i yaralandı ve onlarcası alıkonuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Gazeteciler Filistin'de Hayatını Kaybeden Meslektaşlarını Andı - Son Dakika

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