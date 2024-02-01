Pakistan\'da Genel Seçimleri ve Eyalet Seçimlerini Takip Edecek Yabancı Gazeteci ve Seçim Gözlemcileri Vize Başvurusunda Bulundu

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Pakistan'da 8 Şubat'taki genel seçimleri ve eyalet seçimlerini takip etmek için 81 yabancı gazeteci ve 55 uluslararası seçim gözlemcisi, vize başvurusunda bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, 14 farklı ülkeden uluslararası seçim gözlemcileri ile gazetecilerin, Pakistan'a geleceğini belirtti.

Yetkililer, 81 yabancı gazeteci ve 55 uluslararası seçim gözlemcisinin 8 Şubat'taki genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin takibi için vize başvurusunda bulunduğunu ifade ederek, 49 gazetecinin vizesinin çıktığını, diğerlerine ilişkin sürecin de devam ettiğini kaydetti.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.