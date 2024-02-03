Pakistan\'da genel ve eyalet seçimleri için hazırlıklar tamamlandı

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Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Murtaza Solangi, 8 Şubat'ta genel ve eyalet seçimlerinin barışçıl, adil, özgür ve şeffaf şekilde yapılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Bakan Solangi, başkent İslamabad'da yerli ve yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pakistan'ın dünyanın en büyük 5'inci demokrasisi olduğunu ifade ederek, "Pakistan Ulusal Meclisi ile Pencap, Sind, Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyalet meclisleri için seçimler yapılacak." dedi.

Ülkede 8 Şubat'ta genel ve eyalet seçimlerinin barışçıl, adil, özgür ve şeffaf şekilde yapılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Solangi, oy verme noktaları için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

Solangi, seçim güvenliğinden öncelikle polisin sorumlu olduğunu belirterek, ardından paramiliter birliklerin ve son olarak da hızlı müdahale gücü kapsamında Pakistan ordusunun görevlendirildiğini anlattı.

Eski Başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisine (PTI) ve üyelerine "baskı" iddialarını reddeden Solangi, bazı PTI üyelerinin 9 Mayıs 2023'te yaşanan şiddet olayları kapsamında gözaltına alındığını söyledi.

Seçim güvenliği

Ülkede 2008 ve 2013'teki seçimlerin terör tehdidi altında gerçekleştirildiğini hatırlatan Solangi, Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrol sağlamasının ardından bu ülkede güvenli sığınaklara sahip terör gruplarının daha aktif olduğunu öne sürdü.

Solangi, Taliban'ın Afganistan'da göreve gelmesinin ardından terörün arttığını savunarak, "El Kaide ve Pakistan Talibanı (TTP) Afganistan'ı güvenli sığınak olarak kullanıyor." dedi.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, İmran Han hükümeti düşürülmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.