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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 7 militan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 7 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çıkan çatışmada güvenlik güçleri 7 militanı etkisiz hale getirdi. Çatışmada çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı. Pakistan'da terör saldırıları artış eğiliminde ve Islamabad yönetimi, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini iddia ediyor.

Pakistan\'ın Belucistan eyaletinde 7 militan etkisiz hale getirildi
22.01.2024 - 14:07,
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 7 militanı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, eyaletin Zob bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 7 militanın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Pakistan ordusunun açıklamasında, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları artış eğiliminde.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.

Afganistan ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 7 militan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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