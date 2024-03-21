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- Pakistan'da Gwadar Limanı'na silahlı saldırı: 8 ölü

BELUCİSTAN - Pakistan'da Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin bir parçası olan Gwadar Limanı'na düzenlenen silahlı saldırıda 8 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan ve Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin bir parçası olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru için kilit önem taşıyan Gwadar Limanı'na silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri, saldırıyı püskürtmeyi başarırken, 8 saldırganı ise etkisiz hale getirdi. Pakistan basınında yer alan haberlerde, 1 askerin hayatını kaybettiğini ve bazılarının yaralandığını belirtirken, ordu tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.

"Her kim şiddet kullanmayı seçerse devletten merhamet görmeyecektir"

Yetkililer, saldırganların Gwadar Limanı'nın hemen dışındaki tesisleri bomba ve silahlarla hedef aldığını açıkladı. Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti yaptığı açıklamada, "Mesaj açık ve nettir. Her kim şiddet kullanmayı seçerse devletten merhamet görmeyecektir" dedi.

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlendi

Saldırıyı üstlenen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu, saldırının hedefinin Pakistan istihbarat kurumlarına ait ofisler olduğunu belirtti. Belucistan Kurtuluş Ordusu, daha öncede başka bölgelerde Pakistan ve Çin çıkarlarıı hedef alan saldırılar düzenlemişti.